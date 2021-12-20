Индейка, запеченная целиком: рецепт главного блюда Рождества

Каждый, наверное, видел в американских фильмах, как в Рождество и на День благодарения на стол подают запеченную индейку.

Стоит задуматься, а не приготовить ли индейку на Новый год. Румяная запеченная целиком птица станет главным блюдом на праздничном столе, и ее точно хватит всем гостям.

Ингредиенты:

1 индейка

150 г сливочного масла

5 л воды

300 г соли

100 г коричневого сахара

1 столовая ложка черного перца горошком

1,5 чайной ложки душистого перца

3 лавровых листа

черный молотый перец

соль

Приготовление

Воду довести до кипения, всыпать соль и сахар, добавить черный и душистый перец, лавровый лист и проварить до полного растворения соли и сахара.

Индейку поместить в емкость с остывшим рассолом и выдержать 1 сутки в холодном месте, периодически переворачивая птицу.

После маринования вынуть индейку из рассола, ополоснуть холодной водой, обсушить бумажным полотенцем, связать ноги или заправить их, подрезав кожу, в кармашек, подвернуть крылья и смазать птицу половиной нормы сливочного масла.

Подготовленную индейку уложить грудкой вверх на противень, накрыть фольгой и запекать 3-3,5 часа при 180°С, периодически поливая образовавшимся соком. За полчаса до готовности фольгу снять и полить птицу оставшимся растопленным сливочным маслом.

Готовую индейку вынуть из духовки, накрыть фольгой и дать ей отдохнуть около получаса.

На заметку

Не упускайте этап вымачивания индейки в рассоле, именно эта манипуляция делает готовую птицу особенно сочной.

Готовя рассол, используйте любые любимые приправы – кориандр, гвоздику, можжевеловые ягоды, мускатный орех, имбирь. При желании подлейте в рассол сухое белое вино.

Перед запеканием внутрь птицы можно положить надрезанную луковицу или цитрусовые, несколько зубков чеснока и несколько веточек ароматных трав – розмарина, тимьяна, шалфея.

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