Индюшиная голень с булгуром в рукаве: быстрый рецепт

Индюшиная голень с булгуром – идеальный рецепт для тех, кто ценит простоту и эффективность. Все ингредиенты сочетаются в волшебном аромате и вкусе, блюдо готовится практически само и сохраняет все полезные соки. Благодаря использованию рукава для запекания процесс становится чрезвычайно простым.

На странице olga_riabenko_ рассказали о том, как приготовить сочную индюшиную голень с булгуром – блюдо, которое готовится практически само собой. Все кладется в рукав для запекания и через час вы сможете насладиться идеальным блюдом: нежное, сочное мясо сочетается с булгуром, дополненным овощами.

Ингредиенты Голень индейка 1 шт. Соль Перец Копченая паприка 2 ч.л Петрушка 25 г Чеснок 6 зубчиков Булгур 1 стакан Лук 1 шт. Перец сладкий 1 шт. Вода 2 стакана Рукав для запекания

Приготовление

Тщательно помойте индюшиную голень. При желании сделайте несколько надрезов на поверхности, чтобы специи лучше проникали в мясо. Посолите, поперчите голень, добавьте 2 чайные ложки копченой паприки и тщательно натрите всю поверхность. Измельченную петрушку и чеснок уложите в сделанные надрезы. Рукав для запекания завяжите с одной стороны, после чего всыпьте внутрь булгур. Добавьте нарезанный кубиками лук и сладкий перец, которые придадут булгуру легкость и яркость. Добавьте соль, перец и остальную петрушку с оставшимся чесноком. Тщательно смешайте все в рукаве, чтобы овощи и булгуры получили равномерную приправку. Выложите подготовленную голень сверху на смесь в рукаве. Затем влейте 2 стакана воды, это поможет булгуру умеренно приготовиться, а мясо остается сочным. Завяжите рукав для запекания. Запекайте блюдо в разогретой до 200°C духовке в течение 60 минут.

Советы:

Для более насыщенного вкуса оставьте голень мариноваться на 30 мин перед запеканием.

После приготовления можно украсить блюдо свежей зеленью или мелко нарезанной петрушкой, что придаст яркости вашему столу.

Пусть это блюдо станет вашим секретом для быстрого, вкусного и питательного ужина, который подарит вам и вашим близким настоящее наслаждение.

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