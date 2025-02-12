Индюшиная голень с булгуром в рукаве: быстрый рецепт

Индюшиная голень с булгуром – идеальный рецепт для тех, кто ценит простоту и эффективность. Все ингредиенты сочетаются в волшебном аромате и вкусе, блюдо готовится практически само и сохраняет все полезные соки. Благодаря использованию рукава для запекания процесс становится чрезвычайно простым.
На странице olga_riabenko_ рассказали о том, как приготовить сочную индюшиную голень с булгуром – блюдо, которое готовится практически само собой. Все кладется в рукав для запекания и через час вы сможете насладиться идеальным блюдом: нежное, сочное мясо сочетается с булгуром, дополненным овощами.
Ингредиенты
- Голень индейка
- 1 шт.
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- 2 ч.л
- Петрушка
- 25 г
- Чеснок
- 6 зубчиков
- Булгур
- 1 стакан
- Лук
- 1 шт.
- Перец сладкий
- 1 шт.
- Вода
- 2 стакана
- Рукав для запекания
Приготовление
- Тщательно помойте индюшиную голень. При желании сделайте несколько надрезов на поверхности, чтобы специи лучше проникали в мясо.
- Посолите, поперчите голень, добавьте 2 чайные ложки копченой паприки и тщательно натрите всю поверхность.
- Измельченную петрушку и чеснок уложите в сделанные надрезы.
- Рукав для запекания завяжите с одной стороны, после чего всыпьте внутрь булгур. Добавьте нарезанный кубиками лук и сладкий перец, которые придадут булгуру легкость и яркость.
- Добавьте соль, перец и остальную петрушку с оставшимся чесноком. Тщательно смешайте все в рукаве, чтобы овощи и булгуры получили равномерную приправку.
- Выложите подготовленную голень сверху на смесь в рукаве. Затем влейте 2 стакана воды, это поможет булгуру умеренно приготовиться, а мясо остается сочным.
- Завяжите рукав для запекания.
- Запекайте блюдо в разогретой до 200°C духовке в течение 60 минут.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса оставьте голень мариноваться на 30 мин перед запеканием.
- После приготовления можно украсить блюдо свежей зеленью или мелко нарезанной петрушкой, что придаст яркости вашему столу.
Пусть это блюдо станет вашим секретом для быстрого, вкусного и питательного ужина, который подарит вам и вашим близким настоящее наслаждение.
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