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Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыл фуд-блогер

Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыл фуд-блогер

Маринованные огурцы / Фото: Credits

Иногда очень хочется вкусный маринованный огурец, а возиться с долгим маринованием сил нет, поэтому для таких случаев прекрасно подойдет этот рецепт.

Фуд-блогер ANN&FOOD на своей странице опубликовала любопытный рецепт огурцов в маринаде, которые можно есть сразу после приготовления. По желанию такие огурцы будут, как отдельный салат, а также их можно добавить в другое блюдо.

Ингредиенты

Огурцы
500 г
Чеснок
2 зубчика
Соль
1 ч.л
Масло
1 ст.л
Укроп
Мед
2 ч.л
Горчица в зернах
2 ч.л
Уксус (9%)
2 ч.л

Приготовление:

  • Порежьте огурцы кружочками и положите в миску;
  • Натрите на терке чеснок и добавьте к огурцам;
  • Туда же добавьте соль, горчицу, мед, растительное масло и уксус;
  • Порежьте мелко укроп и добавьте к огурцам;
  • Хорошо все перемешайте;
  • Оставьте на час, два, чтобы огурцы настоялись.

Советы:

  • Уксус можно заменить лимонным соком;
  • Попробовать огурцы можно сразу после приготовления и не ждать час;
  • По желанию можно добавить соевый соус, петрушку, или острый перец.
@ann_and_food Маринованные огурчики будут просить и еще… 500г огурцов 2 зубчика чеснока 1 ч.л соли с горкой 1 ст.л масла укроп 2 ч.л меда 2 ч.л горчицы в зернах 2 ч.л уксуса (9%) # огурцы #маринад #закуска #вкусно ♬ GET UP ПОДОЛЯНОЧКА — Jerry Heil

Одной из главных тонкостей этого рецепта является именно вкус огурцов для маринования, они должны быть твердые, сочные и сладковатые.

Кстати, недавно мы писали о том, " Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогерша проверила популярный рецепт".

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