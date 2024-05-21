Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыл фуд-блогер

Иногда очень хочется вкусный маринованный огурец, а возиться с долгим маринованием сил нет, поэтому для таких случаев прекрасно подойдет этот рецепт.
Фуд-блогер ANN&FOOD на своей странице опубликовала любопытный рецепт огурцов в маринаде, которые можно есть сразу после приготовления. По желанию такие огурцы будут, как отдельный салат, а также их можно добавить в другое блюдо.
Ингредиенты
- Огурцы
- 500 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Соль
- 1 ч.л
- Масло
- 1 ст.л
- Укроп
- Мед
- 2 ч.л
- Горчица в зернах
- 2 ч.л
- Уксус (9%)
- 2 ч.л
Приготовление:
- Порежьте огурцы кружочками и положите в миску;
- Натрите на терке чеснок и добавьте к огурцам;
- Туда же добавьте соль, горчицу, мед, растительное масло и уксус;
- Порежьте мелко укроп и добавьте к огурцам;
- Хорошо все перемешайте;
- Оставьте на час, два, чтобы огурцы настоялись.
Советы:
- Уксус можно заменить лимонным соком;
- Попробовать огурцы можно сразу после приготовления и не ждать час;
- По желанию можно добавить соевый соус, петрушку, или острый перец.
@ann_and_food Маринованные огурчики будут просить и еще… 500г огурцов 2 зубчика чеснока 1 ч.л соли с горкой 1 ст.л масла укроп 2 ч.л меда 2 ч.л горчицы в зернах 2 ч.л уксуса (9%) # огурцы #маринад #закуска #вкусно ♬ GET UP ПОДОЛЯНОЧКА — Jerry Heil
Одной из главных тонкостей этого рецепта является именно вкус огурцов для маринования, они должны быть твердые, сочные и сладковатые.
Кстати, недавно мы писали о том, " Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогерша проверила популярный рецепт".
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