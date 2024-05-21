Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыл фуд-блогер

Иногда очень хочется вкусный маринованный огурец, а возиться с долгим маринованием сил нет, поэтому для таких случаев прекрасно подойдет этот рецепт.

Фуд-блогер ANN&FOOD на своей странице опубликовала любопытный рецепт огурцов в маринаде, которые можно есть сразу после приготовления. По желанию такие огурцы будут, как отдельный салат, а также их можно добавить в другое блюдо.

Ингредиенты Огурцы 500 г Чеснок 2 зубчика Соль 1 ч.л Масло 1 ст.л Укроп Мед 2 ч.л Горчица в зернах 2 ч.л Уксус (9%) 2 ч.л

Приготовление:

Порежьте огурцы кружочками и положите в миску;

Натрите на терке чеснок и добавьте к огурцам;

Туда же добавьте соль, горчицу, мед, растительное масло и уксус;

Порежьте мелко укроп и добавьте к огурцам;

Хорошо все перемешайте;

Оставьте на час, два, чтобы огурцы настоялись.

Советы:

Уксус можно заменить лимонным соком;

Попробовать огурцы можно сразу после приготовления и не ждать час;

По желанию можно добавить соевый соус, петрушку, или острый перец.

Одной из главных тонкостей этого рецепта является именно вкус огурцов для маринования, они должны быть твердые, сочные и сладковатые.

Кстати, недавно мы писали о том, " Как приготовить маринованные огурцы за 3 минуты: блогерша проверила популярный рецепт".

Читайте также: