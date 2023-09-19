Инжирная мостарда или "муштарда": рецепт необычного итальянского блюда от Андрея Величко

"Я хочу поделиться рецептом несладкого варенья из инжира, даже пряного. Это итальянская мостарда. А рецепт мне рассказал мой друг Роберто. Причем рецепт его бабушки, Летиции, в честь которой он назвал уютный итальянский ресторан в Одессе", — рассказал повар.
В Италии мостарда – это сладко-пряное варенье, в котором острота горчицы компенсирует сладость фруктов или ягод. Она может стать идеальным паром к выдержанному сыру с бокалом вина, а может быть гарниром к мясу, например курицы или индейки.
Ингредиенты:
- 1 кг инжира;
- 300 г сахара;
- 100 мл воды;
- 50 мл бальзамического уксуса из Бессарабии;
- 2 ст. ложки горчичного порошка или горчицы в зернах;
- 1 ч. ложка сухого имбиря;
- по ½ ч. ложки кардамона, кориандра и острого перца;
- 1/2 ч. ложки соли.
Шаг 1
Очищаем инжир. Если это сорт фиолетового инжира с плотной шкуркой, ее полностью следует снять. С нашего бесарабского белого инжира шкурку снимаем только если она достаточно плотная. Но я советую очистить. Очистить и немного размять, чтобы он легче разварился.
Шаг 2
Смешиваем сахар с водой и бальзамическим уксусом и нагреваем до полного растворения сахара. Сделать это лучше в сотейнике с толстым дном или в котелке. Продолжаем варить, получив сироп. Теперь в него закладываем инжир и на медленном огне варим около 30 минут. Важно, чтобы масса стала достаточно густой, но не начала пригорать. Следите за огнем.
Шаг 3
Смешиваем все сухие ингредиенты, добавив немного жидкости из нашего варенья. Перемешиваем, чтобы образовалась однородная кашица, которую только после этого выкладываем в варенье. Иначе могут образоваться комочки. Размешали, проварили еще минуту – и вуаля! Мостарда из инжира с бальзамиком готова. Оригинальное название – mostarda di fichi con balsamic. Ну а поскольку мы приготовили это блюдо в Бессарабии и еще из локальных продуктов, то я предлагаю местное название – "дунайская мостарда".
С чем идеально сочетается мостарда? Выдержанный сыр, бессарабская овечья брынза, белое мясо или даже мясные деликатесы, как прошутто или брезаола.
В общем, обязательно попытайтесь приготовить интересное и совсем не банальное блюдо во время короткого сезона локального инжира.
Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
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