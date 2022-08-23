Итальянская фриттата: вкусный рецепт от Евгения Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить на завтрак еще одно простое и вкусное блюдо, приготовление которого не займет у вас много времени.

"Фриттата - звучит не знакомо и сложно, но по факту, это просто омлет, запеченный в духовке. Я это отведал впервые в Италии, когда маленьким жил в одной семье по обмену. Мы с ними раз или два в неделю ходили завтракать в маленький ресторанчик неподалеку. И там был какой-то прекрасный омлет. Когда я вырос и начал готовить, то узнал, что это была итальянская фриттата", - рассказывает в своем блоге в Instagram Клопотенко.

Приготовление занимает считанные минуты, а значит, утром это как раз то, что нужно.

"Берете 4 яйца, сбиваете их энергично венчиком, добавляете соль, перец, орегано. Режете мелкими кубиками 200 г цуккини. Форму для запекания смазываете оливковым маслом, вливаете туда яйца и добавляете цуккини и посыпаете тертым сыром и запекаете все 10-15 минут в разогретой духовке при 180 градусах. Цем", - пишет Евгений.

Попробуйте и вы приготовить это блюдо на завтрак.

Ранее Клопотенко делился рецептом вкусных сырников, которые всегда получаются.

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