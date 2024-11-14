Итальянская классика: рецепт пасты с томатами и моцареллой

Итальянская кухня всегда славилась своей простотой и богатством вкусов. Одним из таких рецептов является паста с томатами и моцареллой, где сочетаются свежие чери, ароматный базилик, нежная моцарелла и пармезан.

Это блюдо, которое прекрасно подходит для любого сезона – как для горячего обеда в холодное время, так и для холодного перекуса летом. На странице Tirmagno показали, как быстро и просто приготовить ароматную пасту.

Ингредиенты Паста 500 г Моцарелла 3 шт. Помидоры черри 700 г Пармезан Свежий базилик Чеснок 3 зубчика Соль Перец Оливковое масло

Приготовление:

Нарежьте помидоры на половинки и выложите в глубокую миску. Приправьте солью и перцем по вашему вкусу. Добавьте несколько столовых ложек оливкового масла. Мелко нашинкуйте чеснок и добавьте его к помидорам. Оставьте помидоры немного настояться. Отварите макароны в подсоленной воде. После приготовления слейте воду и добавьте пасту в помидоры. Разорвите или порежьте на кубики моцареллу и добавьте ее в пасту. Добавьте свежий базилик. Листья базилика лучше рвать руками, а не резать ножом, чтобы сохранить аромат. Посыпьте сверху щедро пармезаном.

Советы:

Пасту можно подавать как горячей, так и теплой или холодной – по вашему вкусу. Если вы планируете есть холодную пасту, дайте ей немного настояться в холодильнике перед подачей.

К этой пасте прекрасно подойдет также рикотта или горгонзола для более пикантного вкуса.

Этот рецепт может стать идеальным вариантом для семейного ужина или даже праздничного стола, ведь он объединяет все лучшие традиции итальянской кухни. А главное, это блюдо настолько просто в приготовлении, что вам не понадобятся какие-то сложные навыки или ингредиенты.

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