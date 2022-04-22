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Итальянская коломба: подробный пошаговый рецепт нежной пасхальной выпечки

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Итальянская коломба: подробный пошаговый рецепт нежной пасхальной выпечки

krutogrudova.com

Это очень вкусная и ароматная выпечка с орехами.

Блогер Елена Крутогрудова поделилась рецептом оригинальной итальянской коломбы — кулича в виде голубки.

На Рождество и Пасху итальянцы пекут практически идентичный вид выпечки, отличается только форма исполнения. На рождественские праздники (Natale) в Италии едят кулич панеттоне, а весной — пасхальную коломбу в виде голубки.

В коломбу, в отличие от панеттоне, обычно не кладут цукаты и изюм, а вместо глазури верхушку посыпают сахарными гранулами и орехами, но начинка и декор — дело вкуса.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Почему на Пасху итальянцы пекут именно голубку?

Это символичный образ. Голубка (colomba) визуально напоминает форму креста, на котором распяли Иисуса. В библейском мифе о всемирном потопе эта светлая птичка принесла Ною в ковчег оливковую ветку, как весть об умиротворении стихии. Кроме того, в Древнем Риме символами любви и мира считались голубки Венеры, богини любви, которые свили гнездо на шлеме Марса, бога войны. Оливковой ветви у меня нет, не в Тоскане живем, поэтому свою голубку я украсила веточкой вишни.

Приготовление коломбы по аутентичному рецепту предполагает наличие натуральных дрожжей, которые итальянские маммы и нонны делают самостоятельно. Это процесс длительный и энергозатратный. При наличии обширного ассортимента промышленных дрожжей в супермаркетах, я не вижу смысла сутками мучиться с естественной закваской. Я изучила несколько рецептов голубки, в том числе рецепт моей подруги Эльзе, и определила свой вариант облегченной в исполнении итальянской пасхальной голубки.

"Облегченной" — это значит всего три стадии брожения дрожжевого теста, которые в общей сложности занимают от трех до пяти часов выдержки теста в теплом месте.

Но пусть вас это не пугает. Ждать и посматривать на вашу будущую коломбу — это в рецепте самое сложное, остальные манипуляции полностью автоматизированы кухонной техникой. Я надеюсь, миксер у вас есть, и трудности вас не отпугнут. Попробовать стоит, ведь в финале вы будете вознаграждены ароматной, вкуснейшей пасхой, которая без консервантов и всяческих искусственных улучшателей неделями сохраняет свою свежесть и мягкость.

Я уверена, что, приготовив коломбу один раз, вы оставите ее как один из любимейших семейных рецептов в вашей домашней кулинарной книге. Голубка достойна этого, честно-честно!

Ингредиенты для двух коломб (или куличей) массой по 750 г:

Для теста:

30 г хлебопекарских прессованных дрожжей (свежих) или пакетик сухих (10-13 г). Принципиальной разницы между видом дрожжей нет, берите те, которые по сроку годности свежее. Не берите сухие быстродействующие дрожжи — они нам не подходят. На пакетике так и написано — сухие быстродействующие. Их не покупаем ни в коем случае, так как рецепт коломбы не предназначен для такого вида опары;

  • 255 г коричневого тростникового сахара, если не найдете, что же делать, берите обычный белый;
  • 600 г хлебопекарской муки как можно более мелкого помола. Хорошо, если у вас есть возможность использовать специальную итальянскую муку, смесь "для тортов и десертов";
  • 170 мл молока (60 мл для опары + 110 мл для замеса теста)
  • 4 яйца
  • 250 г сливочного масла
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • цедра 1 лимона, цедра 1 апельсина
  • 50 мл фреша из цитрусовых (25 мл апельсинового + 25 мл лимонного)
  • 50 г миндальной муки или мелко молотого миндаля
  • 1 ст. л. апельсинового ликера Cointreau (куантро) или любого сладкого алкоголя с цитрусовым или ореховым вкусом
  • Для глазури:
  • 4 яичных белка
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 50 г миндаля
  • 50 г фундука
  • 15 г крахмала
  • 15 г муки
  • Для декора:
  • миндальные хлопья
  • сахарные гранулы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Выливаем 60 мл молока в чашку, нагреваем в микроволновке до 37ºС. Пробуем, чтобы вашему пальцу не было горячо. Молоко должно быть приятно теплым. Растворяем в молоке 5 г сахара и дрожжи.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

2. Даем дрожжам активизироваться в течение 10-15 минут, они должны набухнуть и подняться пышной "шапочкой". По структуре готовые к использованию дрожжи напоминают сбитый в пену яичный белок.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Если вы сделали все по описанию, а дрожжи повели себя иначе, пробуйте еще раз. Снова греем молоко, добавляем сахар и новые дрожжи. Смотрим.

3. Дрожжи — живой продукт, поэтому могут вести себя каждый раз по-разному. Опара — не тот случай, когда надо экономить. Если дрожжи пошли мелкими пузырьками, значит, готовы к использованию. Выливаем их в миксер, добавляем 100 г муки. Замешиваем тесто. Формируем из него шар.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

4. Кладем "колобок" в миску, накрываем пищевой пленкой. Нагреваем духовку до 80-100 градусов. Выключаем. Не забудьте выключить! Открываем дверцу, кладем на нее деревянную разделочную доску, на доску - полотенце, на полотенце - миску с опарой. Забываем на полчаса. Опара за это время должна увеличиться в размере в два раза, вы заметите, что процесс пошел тогда, когда шарообразно надуется пленка.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

5. Теплую готовую опару перекладываем в миксер, одновременно добавляем половину ингредиентов для коломбы. В такой последовательности: 

опара

400 г муки

250 г сахара

125 г размягченного сливочного масла

2 яйца

110 мл теплого молока

цедра одного лимона и одного апельсина.

6. Замешиваем тесто в миксере сначала на маленькой, затем на средней скорости до однородного состояния.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Вот такое должно получиться тесто. Не жидкое и не плотное.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

7. Снова накрываем его пленкой. Я уже не перекладывала тесто в отдельную миску, для экономии времени и моих сил оно дальше отстаивалось в миксерной чаше. Убедитесь, что ваша чаша достаточно большая.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

8. Ставим тесто для отстаивания в теплую выключенную духовку на час или полтора. Сколько времени понадобится вашему тесту, чтобы увеличиться в объеме в три раза, я точно сказать не могу. Это зависит от температуры внутри духовой камеры и "жизнеспособности" дрожжей. Если нет такой возможности, держите тесто в теплом месте около 3 часов. Посматривайте на него. Но! Так написано в итальянских книгах. Я три часа ничего не выстаивала, у меня процесс пошел гораздо быстрее.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

9. После того как вы убедились, что теста стало больше в три раза, добавляете в него вторую часть ингредиентов: 

100 г муки 

2 яйца

125 мл масла

ванилин

ликер

цитрусовый фреш

миндальную муку

Смешиваем по тому же принципу: сначала медленно, затем быстро.

10. Практически готовая коломба. Это не прабабушкин кулич, не суйте туда руки. Тесто может вам показаться жидковатым, но, пожалуйста, не добавляйте больше муки.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

11. Коломба пропечется, даже не сомневайтесь. А с большим количеством муки она может получиться не такая воздушная и пропадет вся прелесть этой выпечки.

12. Подготавливаем формы. Я заранее знала, что на Пасху буду печь коломбу, поэтому купила в Америке силиконовые формы в виде голубок. Кстати, если кто не знает, расскажу, как проверить вашу силиконовую форму на качество: выверните ее наизнанку, в месте выворота силикон не должен меняться в цвете. Если не проявляются белые или другого цвета полосы — ваша форма не токсична.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Вы можете испечь голубку в любом другом виде. Это ко мне в блог могут прийти любители поумничать и рассказать, что здесь я делаю не так, а вы у себя дома можете экспериментировать с коломбой, как душа пожелает.

13. Заполняем тестом формы на одну треть. Силиконовой лопаткой или шпателем, не надо вам руки пачкать, тесто достаточно липкое. Выложили и перенесли на плиту, над духовкой, которая уже нагревается для выпечки голубок. Тесто должно постоять еще час и подняться уже в формах.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ГЛАЗУРЬ

1. Перемалываем в блендере орехи.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

2. Пересыпаем в чашу миксера. Добавляем по 15 г крахмала и муки, 4 яичных белка, ванильный сахар, 100 г сахарной пудры и взбиваем на высокой скорости.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Взбитую массу вы можете разделить пополам и в одну часть добавить ложку какао или горячий шоколад в порошке. Таким образом у вас получится два вида глазури — ванильная и шоколадная.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

3. Аккуратно, стараясь не потревожить тесто, которое еще "работает", выкладываем столовой ложкой глазурь на тесто. Посыпаем сахарной посыпкой. А сверху — хлопьями миндаля. Можно и другими орешками, но с миндалем в таком виде вкусней всего!

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

У меня осталось много теста, я его разложила по всем имеющимся в доме формочкам. 

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

После того как вы залили коломбу глазурью и посыпали посыпкой, держите тесто в теплом месте еще 40 минут. Двадцать минут тесто выстоялось в форме до залития глазурью, сорок минут должно выстояться с глазурью. Не запутайтесь.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Подошедшее, готовое к выпечке тесто должно занять в форме две трети. Некоторые хозяйки заполняют формы тестом наполовину с тем расчетом, чтобы тесто к моменту выпекания поднялось вровень с формой, но тогда коломбы или куличи при выпекании поднимаются еще больше и вылезают наружу из формы. Мне так не нравится. На голубку бесформенная масса тогда точно не похожа.

ВЫПЕКАНИЕ:

Наступает самый ответственный момент.

1. Нагреваете духовку до 160ºС.

2. Ставите противень посередине, а если сомневаетесь в качестве форм и возможностях духовки, ставите под противень миску с водой — она защитит коломбу от пригорания. Время выпекания большой формы - 50-60 минут, маленьких — 40 минут.

3. Проверяем готовность коломбы деревянной палочкой. Если палочки нет, а хлопья миндаля уже зарумянились, духовку можно выключать.

4. Достаем коломбу. Если у вас силиконовая форма, даем голубке в ней полностью остыть, из антипригарной вынимаем в теплом виде. Из бумажных, конечно, доставать не нужно.

Посыпаем голубку сахарной пудрой. Украшаем.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com
© krutogrudova.com
krutogrudova.com

А такой выглядит голубка в разрезе.

© krutogrudova.com
krutogrudova.com

Пахнет апельсинчиком и орехами, мягчайшее тесто с тысячами мелких пузырьков (показатель качества сдобной выпечки), белковая глазурь и миндаль приятно похрустывают на зубах. Соблюдаем традиции и гурманствуем.

Приятного аппетита!

Больше рецептов читайте на странице в Instagram @elena_krutogrudova

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