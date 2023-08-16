Итальянские сэндвичи-роллы: оригинальный рецепт

Чтобы приготовить обычный сэндвич, много времени не потребуется. Но, если потратить дополнительных 15 минут и сделать итальянский сэндвич в виде ролла из тонкой лепешки, может получится очень интересная и эффектная закуска.
Итальянский сэндвич в виде ролла - это прекрасная закуска, которая украсит любой праздник или барбекю. Очень важно подобрать тонкую лепешку(можно взять лист лаваша) и ароматную салями и пепперони.
Ингредиенты
майонез - 3 ст. л.
дижонская горчица - 3 ст. л.
тонкие лепешки - 3 шт.
нарезанная салями - 200 г
нарезанная пепперони - 200 г
прошутто - 200 г
капуста кале - 6 больших листов
тонко нарезанный сыр (лучше проволоне) - 200 г
жареный красный перец - 200 г
Приготовление
1. В небольшой миске смешайте майонез и горчицу.
2. Нагрейте большую сковороду на среднем огне. Слегка поджарьте на ней каждую лепешку.
3. Равномерно распределите 2 столовые ложки майонезной смеси по каждой лепешке.
4. Разложите салями, пепперони, прошутто, капусту, сыр и жареный красный перец на каждую лепешку.
5. Сверните каждую лепешку в спираль и поставьте охладить в течение 15 минут.
6. Нарежьте рулеты на кусочки толщиной 2 дюйма. Подавайте немедленно или заверните в пленку и поставьте в холодильник на сутки перед подачей на стол.
Читайте также: