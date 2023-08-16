Итальянские сэндвичи-роллы: оригинальный рецепт

Чтобы приготовить обычный сэндвич, много времени не потребуется. Но, если потратить дополнительных 15 минут и сделать итальянский сэндвич в виде ролла из тонкой лепешки, может получится очень интересная и эффектная закуска.

Итальянский сэндвич в виде ролла - это прекрасная закуска, которая украсит любой праздник или барбекю. Очень важно подобрать тонкую лепешку(можно взять лист лаваша) и ароматную салями и пепперони.

Ингредиенты

майонез - 3 ст. л.

дижонская горчица - 3 ст. л.

тонкие лепешки - 3 шт.

нарезанная салями - 200 г

нарезанная пепперони - 200 г

прошутто - 200 г

капуста кале - 6 больших листов

тонко нарезанный сыр (лучше проволоне) - 200 г

жареный красный перец - 200 г

Приготовление

1. В небольшой миске смешайте майонез и горчицу.

2. Нагрейте большую сковороду на среднем огне. Слегка поджарьте на ней каждую лепешку.

3. Равномерно распределите 2 столовые ложки майонезной смеси по каждой лепешке.

4. Разложите салями, пепперони, прошутто, капусту, сыр и жареный красный перец на каждую лепешку.

5. Сверните каждую лепешку в спираль и поставьте охладить в течение 15 минут.

6. Нарежьте рулеты на кусочки толщиной 2 дюйма. Подавайте немедленно или заверните в пленку и поставьте в холодильник на сутки перед подачей на стол.

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