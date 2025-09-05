ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Кабачки фаршированные творогом и сыром

Приготовьте полезный и легкий перекус из самых простых ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Кабачки фаршированные творогом и сыром

Кабачки фаршированные творогом и сыром / © Credits

Для этого смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцом и сыром, наполните этой смесью кабачки и запеките в духовке. Блюдо получается сочным, с вкусной начинкой и сырной корочкой.

Ингредиенты

кабачки
2 шт (небольших)
творог
150 г
сыр «Моцарелла»
100 г
чеснок
2 зубчика
яйцо
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

Кабачки помойте и разрежьте вдоль на две части. При помощи ложки извлеките мякоть, чтобы получились лодочки.

Сыр натрите на среднюю терку.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

В миске смешайте творог, сыр, яйцо, чеснок, зелень, перец черный молотый и соль. Наполните этой смесью кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie