Кабачки фаршированные творогом и сыром / © Credits

Для этого смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцом и сыром, наполните этой смесью кабачки и запеките в духовке. Блюдо получается сочным, с вкусной начинкой и сырной корочкой.

Ингредиенты кабачки 2 шт (небольших) творог 150 г сыр «Моцарелла» 100 г чеснок 2 зубчика яйцо 1 шт. перец черный молотый соль зелень (укроп, петрушка)

Кабачки помойте и разрежьте вдоль на две части. При помощи ложки извлеките мякоть, чтобы получились лодочки.

Сыр натрите на среднюю терку.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

В миске смешайте творог, сыр, яйцо, чеснок, зелень, перец черный молотый и соль. Наполните этой смесью кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.

Советы:

Творог используйте любой жирности.