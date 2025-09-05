- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабачки фаршированные творогом и сыром
Приготовьте полезный и легкий перекус из самых простых ингредиентов.
Для этого смешайте творог с чесноком, зеленью, яйцом и сыром, наполните этой смесью кабачки и запеките в духовке. Блюдо получается сочным, с вкусной начинкой и сырной корочкой.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт (небольших)
- творог
- 150 г
- сыр «Моцарелла»
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- яйцо
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Кабачки помойте и разрежьте вдоль на две части. При помощи ложки извлеките мякоть, чтобы получились лодочки.
Сыр натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миске смешайте творог, сыр, яйцо, чеснок, зелень, перец черный молотый и соль. Наполните этой смесью кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.
Советы:
Творог используйте любой жирности.