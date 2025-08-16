ТСН в социальных сетях

91
1 мин

Кабачки по-корейски быстрого приготовления: рецепт пикантной закуски

Обязательно приготовьте, полезные, сочные и хрустящие кабачки по-корейски. Для их приготовления вам потребуется совсем немного времени.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
70 ккал
Кабачки по-корейски быстрого приготовления / © Credits

Кабачки используйте только молодые, небольшого размера. Сырые кабачки очень нежные на вкус, поэтому они быстро замаринуются.

Ингредиенты

кабачки
500 г
морковь
1 шт.
перец чили
0,5 шт.
приправа для моркови по-корейски
0,5 ч. л.
чеснок
2 зубчика
сахар
1 ч. л.
соевый соус
1 ст. л.
яблочный уксус
1 ст. л.
растительное масло
30 мл
соль

  1. Кабачки помойте и натрите на терке для корейской моркови.

  2. Морковь очистите, помойте и натрите на этой же терке.

  3. Чеснок очистите и измельчите.

  4. Выложите овощи в миску, добавьте чеснок, перец чили, приправу для моркови, сахар, соевый соус, яблочный уксус, растительное масло, соль по вкусу. Все хорошо перемешайте руками, немного обминая.

  5. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться на один час.

Советы:

  • Вместо яблочного уксуса можно использовать любой уксус или лимонный сок.

