Кабачки по-корейски быстрого приготовления: рецепт пикантной закуски
Обязательно приготовьте, полезные, сочные и хрустящие кабачки по-корейски. Для их приготовления вам потребуется совсем немного времени.
Кабачки используйте только молодые, небольшого размера. Сырые кабачки очень нежные на вкус, поэтому они быстро замаринуются.
Ингредиенты
- кабачки
- 500 г
- морковь
- 1 шт.
- перец чили
- 0,5 шт.
- приправа для моркови по-корейски
- 0,5 ч. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- сахар
- 1 ч. л.
- соевый соус
- 1 ст. л.
- яблочный уксус
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 30 мл
- соль
-
Кабачки помойте и натрите на терке для корейской моркови.
Морковь очистите, помойте и натрите на этой же терке.
Чеснок очистите и измельчите.
Выложите овощи в миску, добавьте чеснок, перец чили, приправу для моркови, сахар, соевый соус, яблочный уксус, растительное масло, соль по вкусу. Все хорошо перемешайте руками, немного обминая.
Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться на один час.
Советы:
Вместо яблочного уксуса можно использовать любой уксус или лимонный сок.