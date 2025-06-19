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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Кабачки с фаршем томатной пастой и овощами: простой сезонный рецепт

Кабачки с фаршем, томатной пастой, соевым соусом и овощами получаются сочными, нежными и ароматными.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Кабачки с фаршем томатной пастой и овощами

Кабачки с фаршем томатной пастой и овощами / © Credits

Для этого подготовьте овощи и обжарьте их с фаршем на сковороде.

Ингредиенты

кабачки
1 шт.
фарш куриный
450 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
томатная паста
1 ст. л.
соевый соус
1, 5 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (укроп, петрушка)

  1. Кабачок разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Нарежьте на брусочки, посолите и оставьте на 5-10 минут, затем слегка отожмите.

  2. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.

  3. Морковь очистите и натрите на крупную терку.

  4. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  5. На сковороде, с разогретым растительным маслом обжарьте слегка фарш, добавьте лук, чеснок, морковь, томатную пасту, соевый соус и кабачки. Тушите 15-20 минут, поперчите, посолите и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
88
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