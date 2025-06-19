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Кабачки с фаршем томатной пастой и овощами: простой сезонный рецепт
Кабачки с фаршем, томатной пастой, соевым соусом и овощами получаются сочными, нежными и ароматными.
Для этого подготовьте овощи и обжарьте их с фаршем на сковороде.
Ингредиенты
- кабачки
- 1 шт.
- фарш куриный
- 450 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- томатная паста
- 1 ст. л.
- соевый соус
- 1, 5 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- зелень (укроп, петрушка)
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Кабачок разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Нарежьте на брусочки, посолите и оставьте на 5-10 минут, затем слегка отожмите.
Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.
Морковь очистите и натрите на крупную терку.
Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
На сковороде, с разогретым растительным маслом обжарьте слегка фарш, добавьте лук, чеснок, морковь, томатную пасту, соевый соус и кабачки. Тушите 15-20 минут, поперчите, посолите и посыпьте зеленью.
Советы:
Фарш используйте любой.