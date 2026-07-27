ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

Кабачки с грибами на зиму: рецепт ароматного консервированого салата

Если классические маринованные овощи уже стали привычными, попробуйте приготовить кабачки с грибами. Сочные овощи, обжаренные шампиньоны, чеснок, ароматные специи и легкая кислинка уксуса создают закуску, которая прекрасно дополнит как семейный ужин, так и праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Комментарии
Кабачки с грибами на зиму

Кабачки с грибами на зиму / © Credits

Домашние заготовки уже давно перестали быть лишь способом сохранить урожай. Сегодня это возможность запечатлеть вкус лета в банке и в любой момент открыть ароматную закуску к картофелю, мясу или просто свежему хлебу.

На странице Recipe for happiness рассказали о рецепте кабачков с грибами — простом в приготовлении, но с необычайно насыщенным вкусом.

Ингредиенты

кабачки
1,3 кг
грибы
700 г
лук
250 г
чеснок
1 головка
растительное масло
70 г
соль
1 ст. л.
сахар
2 ст. л.
сухая аджика
1 ч. л.
смесь перцев
1 ч. л.
уксус
50 г

Приготовление

  1. Кабачки и грибы нарежьте не слишком тонкими ломтиками.

  2. Сбрызните их растительным маслом и обжарьте на сковороде до появления легкой золотистой корочки.

  3. К обжаренным овощам добавьте тонко нарезанный лук, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, сухую аджику, смесь перцев и уксус.

  4. Всё хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок и хорошо пропитались специями.

  5. После этого разложите салат по чистым стерилизованным банкам.

  6. Стерилизуйте банки в течение 20 минут. Чтобы во время стерилизации температура воды была выше, автор рецепта советует добавить в воду 1 ст. л. соли.

  7. После стерилизации банки герметично закройте и оставьте остывать.

Сочетание кабачков и грибов делает этот салат особенно насыщенным. Обжаривание придаёт овощам приятный аромат, чеснок и специи создают лёгкую пикантность, а уксус обеспечивает приятный баланс вкуса и помогает сохранить заготовку.

Готовый салат можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к картофелю, мясным блюдам или кашам.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie