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Кабачки с грибами на зиму: рецепт ароматного консервированого салата
Если классические маринованные овощи уже стали привычными, попробуйте приготовить кабачки с грибами. Сочные овощи, обжаренные шампиньоны, чеснок, ароматные специи и легкая кислинка уксуса создают закуску, которая прекрасно дополнит как семейный ужин, так и праздничный стол.
Домашние заготовки уже давно перестали быть лишь способом сохранить урожай. Сегодня это возможность запечатлеть вкус лета в банке и в любой момент открыть ароматную закуску к картофелю, мясу или просто свежему хлебу.
На странице Recipe for happiness рассказали о рецепте кабачков с грибами — простом в приготовлении, но с необычайно насыщенным вкусом.
Ингредиенты
- кабачки
- 1,3 кг
- грибы
- 700 г
- лук
- 250 г
- чеснок
- 1 головка
- растительное масло
- 70 г
- соль
- 1 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- сухая аджика
- 1 ч. л.
- смесь перцев
- 1 ч. л.
- уксус
- 50 г
Приготовление
Кабачки и грибы нарежьте не слишком тонкими ломтиками.
Сбрызните их растительным маслом и обжарьте на сковороде до появления легкой золотистой корочки.
К обжаренным овощам добавьте тонко нарезанный лук, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, сухую аджику, смесь перцев и уксус.
Всё хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок и хорошо пропитались специями.
После этого разложите салат по чистым стерилизованным банкам.
Стерилизуйте банки в течение 20 минут. Чтобы во время стерилизации температура воды была выше, автор рецепта советует добавить в воду 1 ст. л. соли.
После стерилизации банки герметично закройте и оставьте остывать.
Сочетание кабачков и грибов делает этот салат особенно насыщенным. Обжаривание придаёт овощам приятный аромат, чеснок и специи создают лёгкую пикантность, а уксус обеспечивает приятный баланс вкуса и помогает сохранить заготовку.
Готовый салат можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к картофелю, мясным блюдам или кашам.