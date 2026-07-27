Кабачки с грибами на зиму: рецепт ароматного консервированого салата

Кабачки с грибами на зиму / © Credits

Реклама

Домашние заготовки уже давно перестали быть лишь способом сохранить урожай. Сегодня это возможность запечатлеть вкус лета в банке и в любой момент открыть ароматную закуску к картофелю, мясу или просто свежему хлебу.

На странице Recipe for happiness рассказали о рецепте кабачков с грибами — простом в приготовлении, но с необычайно насыщенным вкусом.

Ингредиенты кабачки 1,3 кг грибы 700 г лук 250 г чеснок 1 головка растительное масло 70 г соль 1 ст. л. сахар 2 ст. л. сухая аджика 1 ч. л. смесь перцев 1 ч. л. уксус 50 г

Приготовление

Кабачки и грибы нарежьте не слишком тонкими ломтиками. Сбрызните их растительным маслом и обжарьте на сковороде до появления легкой золотистой корочки. К обжаренным овощам добавьте тонко нарезанный лук, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, сухую аджику, смесь перцев и уксус. Всё хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок и хорошо пропитались специями. После этого разложите салат по чистым стерилизованным банкам. Стерилизуйте банки в течение 20 минут. Чтобы во время стерилизации температура воды была выше, автор рецепта советует добавить в воду 1 ст. л. соли. После стерилизации банки герметично закройте и оставьте остывать.

Сочетание кабачков и грибов делает этот салат особенно насыщенным. Обжаривание придаёт овощам приятный аромат, чеснок и специи создают лёгкую пикантность, а уксус обеспечивает приятный баланс вкуса и помогает сохранить заготовку.

Реклама

Готовый салат можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к картофелю, мясным блюдам или кашам.

Новости партнеров