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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Кабачки с курицей и грибами на сковороде: рецепт полезного блюда

Куриное филе, тушеное с кабачками, грибами — это отличный вариант вкусного летнего блюда.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
101 ккал
Кабачки с курицей и грибами на сковороде

Кабачки с курицей и грибами на сковороде / © Credits

Это доступный рецепт из самых простых продуктов, который сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные грибы, свежие овощи и специи.

Ингредиенты

куриные бедра (без костей и шкурки)
кабачок
2 шт.
грибы шампиньоны
350 г
лук репчатый
3 шт.
помидоры
1 шт.
мука пшеничная
1,5 ст. л.
соевый соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
горчица зерновая
1 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачки помойте и нарежьте крупными кубиками.

  2. Грибы промойте, разрежьте пополам, если крупные — на четыре части.

  3. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  4. Помидоры нарежьте средними кубиками.

  5. Куриные бедра без костей и шкурки нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите, запанируйте в муке и обжарьте на сковороде с растительным маслом, до золотистого цвета.

  6. Добавьте к мясу лук и обжарьте до мягкости, выложите грибы, обжарьте до испарения жидкости, выложите кабачки, помидоры, соевый соус, мед, горчицу, паприку, перец черный молотый, соль и тушите 20 минут при закрытой крышке.

Советы:

  • Вместо куриных бедер можно использовать куриное филе.

Дата публикации
Количество просмотров
254
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