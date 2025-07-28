- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабачки с курицей и грибами на сковороде: рецепт полезного блюда
Куриное филе, тушеное с кабачками, грибами — это отличный вариант вкусного летнего блюда.
Это доступный рецепт из самых простых продуктов, который сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные грибы, свежие овощи и специи.
Ингредиенты
- куриные бедра (без костей и шкурки)
-
- кабачок
- 2 шт.
- грибы шампиньоны
- 350 г
- лук репчатый
- 3 шт.
- помидоры
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 1,5 ст. л.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- горчица зерновая
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Кабачки помойте и нарежьте крупными кубиками.
Грибы промойте, разрежьте пополам, если крупные — на четыре части.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Помидоры нарежьте средними кубиками.
Куриные бедра без костей и шкурки нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите, запанируйте в муке и обжарьте на сковороде с растительным маслом, до золотистого цвета.
Добавьте к мясу лук и обжарьте до мягкости, выложите грибы, обжарьте до испарения жидкости, выложите кабачки, помидоры, соевый соус, мед, горчицу, паприку, перец черный молотый, соль и тушите 20 минут при закрытой крышке.
Советы:
Вместо куриных бедер можно использовать куриное филе.