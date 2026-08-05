ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Кабачки с мясом и грибами, тушенные на сковороде: рецепт быстрого ужина

Блюдо готовится в одной сковороде, и не займет много времени на приготовление.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
Кабачки с мясом и грибами, тушенные на сковороде

Кабачки с мясом и грибами, тушенные на сковороде / © Credits

Овощи сделают мясо сочным и ароматным.

Ингредиенты

свинина
400 г
кабачки
500 г
шампиньоны
250 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
растительное масло
2-3 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Мясо промойте, нарежьте небольшими кусочками.

  2. Кабачки помойте и нарежьте на крупные кубики.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистого цвета, выложите лук, обжарьте 2-3 минуты, затем грибы, тушите, пока не испарится лишняя влага.

  5. Добавьте кабачки, паприку, поперчите, посолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут до мягкости кабачков, затем добавьте чеснок и протушите еще 2-4 минуты.

Советы:

  • По желанию можно добавить зелень.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
14
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie