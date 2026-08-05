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Кабачки с мясом и грибами, тушенные на сковороде: рецепт быстрого ужина
Блюдо готовится в одной сковороде, и не займет много времени на приготовление.
Овощи сделают мясо сочным и ароматным.
Ингредиенты
- свинина
- 400 г
- кабачки
- 500 г
- шампиньоны
- 250 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
- 2-3 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Мясо промойте, нарежьте небольшими кусочками.
Кабачки помойте и нарежьте на крупные кубики.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистого цвета, выложите лук, обжарьте 2-3 минуты, затем грибы, тушите, пока не испарится лишняя влага.
Добавьте кабачки, паприку, поперчите, посолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут до мягкости кабачков, затем добавьте чеснок и протушите еще 2-4 минуты.
Советы:
По желанию можно добавить зелень.