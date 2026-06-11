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Кабачки с плавленым сыром, от которых невозможно оторваться: рецепт летнего блюда
Сезон кабачков официально открыт, а это значит, что пришло время искать новые способы приготовления одного из самых универсальных летних овощей. Нежные тушеные кабачки с томатами, чесноком и сливочной сырной текстурой получаются настолько вкусными, что остановиться на одной порции будет непросто.
Кабачок — настоящая звезда теплого сезона. Он содержит много воды, имеет нейтральный вкус и легко сочетается практически с любыми ингредиентами. Именно поэтому его так любят повара и любители быстрых домашних рецептов.
На этот раз секрет успеха кроется в сочетании простых продуктов. Обжаренный лук и чеснок добавляют блюду насыщенный аромат, сочный помидор дарит легкую кислинку, а плавленый сыр превращает обычные овощи в нежную кремовую массу, которая буквально тает во рту. В результате вы получаете нечто среднее между овощным соте, соусом и теплой намазкой, которую хочется есть ложкой прямо со сковородки. А как все правильно приготовить рассказали на странице liliya.cooking.
Ингредиенты
- Кабачки
- 500 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Помидор
- 1 шт.
- Плавленый сыр
- 160 г
- Соль
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- Черный перец
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- Специи к овощам
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- Растительное масло
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Приготовление
Кабачки нарежьте небольшими кубиками.
На сковородке разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты.
Выложите кабачки и обжаривайте несколько минут, периодически помешивая.
Добавьте мелко нарезанный помидор, посолите, поперчите и приправьте специями.
Тушите овощи примерно 10 мин, пока кабачки не станут мягкими.
В конце добавьте плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растаял и объединил все ингредиенты в нежную кремовую массу.
Подавайте горячими с гренками, свежим хлебом или как самостоятельное блюдо.
Это блюдо доказывает, что кабачки могут быть не только полезными, но и по-настоящему изысканными. Кремовая текстура, аромат чеснока и нежный сырный вкус делают его универсальным вариантом для семейного ужина, быстрого перекуса или даже праздничного летнего стола.