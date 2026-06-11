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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
118
Время на прочтение
2 мин

Кабачки с плавленым сыром, от которых невозможно оторваться: рецепт летнего блюда

Сезон кабачков официально открыт, а это значит, что пришло время искать новые способы приготовления одного из самых универсальных летних овощей. Нежные тушеные кабачки с томатами, чесноком и сливочной сырной текстурой получаются настолько вкусными, что остановиться на одной порции будет непросто.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
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Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Кабачок — настоящая звезда теплого сезона. Он содержит много воды, имеет нейтральный вкус и легко сочетается практически с любыми ингредиентами. Именно поэтому его так любят повара и любители быстрых домашних рецептов.

На этот раз секрет успеха кроется в сочетании простых продуктов. Обжаренный лук и чеснок добавляют блюду насыщенный аромат, сочный помидор дарит легкую кислинку, а плавленый сыр превращает обычные овощи в нежную кремовую массу, которая буквально тает во рту. В результате вы получаете нечто среднее между овощным соте, соусом и теплой намазкой, которую хочется есть ложкой прямо со сковородки. А как все правильно приготовить рассказали на странице liliya.cooking.

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Ингредиенты

Кабачки
500 г
Лук
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Помидор
1 шт.
Плавленый сыр
160 г
Соль
Черный перец
Специи к овощам
Растительное масло
Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками.

  2. На сковородке разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.

  3. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты.

  4. Выложите кабачки и обжаривайте несколько минут, периодически помешивая.

  5. Добавьте мелко нарезанный помидор, посолите, поперчите и приправьте специями.

  6. Тушите овощи примерно 10 мин, пока кабачки не станут мягкими.

  7. В конце добавьте плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растаял и объединил все ингредиенты в нежную кремовую массу.

  8. Подавайте горячими с гренками, свежим хлебом или как самостоятельное блюдо.

Это блюдо доказывает, что кабачки могут быть не только полезными, но и по-настоящему изысканными. Кремовая текстура, аромат чеснока и нежный сырный вкус делают его универсальным вариантом для семейного ужина, быстрого перекуса или даже праздничного летнего стола.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
118
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