Кабачки с плавленым сыром, от которых невозможно оторваться: рецепт летнего блюда

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

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Кабачок — настоящая звезда теплого сезона. Он содержит много воды, имеет нейтральный вкус и легко сочетается практически с любыми ингредиентами. Именно поэтому его так любят повара и любители быстрых домашних рецептов.

На этот раз секрет успеха кроется в сочетании простых продуктов. Обжаренный лук и чеснок добавляют блюду насыщенный аромат, сочный помидор дарит легкую кислинку, а плавленый сыр превращает обычные овощи в нежную кремовую массу, которая буквально тает во рту. В результате вы получаете нечто среднее между овощным соте, соусом и теплой намазкой, которую хочется есть ложкой прямо со сковородки. А как все правильно приготовить рассказали на странице liliya.cooking.

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Ингредиенты Кабачки 500 г Лук 1 шт. Чеснок 2 зубчика Помидор 1 шт. Плавленый сыр 160 г Соль Черный перец Специи к овощам Растительное масло

Кабачки tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

Кабачки нарежьте небольшими кубиками. На сковородке разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. Выложите кабачки и обжаривайте несколько минут, периодически помешивая. Добавьте мелко нарезанный помидор, посолите, поперчите и приправьте специями. Тушите овощи примерно 10 мин, пока кабачки не станут мягкими. В конце добавьте плавленый сыр и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растаял и объединил все ингредиенты в нежную кремовую массу. Подавайте горячими с гренками, свежим хлебом или как самостоятельное блюдо.

Это блюдо доказывает, что кабачки могут быть не только полезными, но и по-настоящему изысканными. Кремовая текстура, аромат чеснока и нежный сырный вкус делают его универсальным вариантом для семейного ужина, быстрого перекуса или даже праздничного летнего стола.

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