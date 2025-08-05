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Кабачки с сардинами: рецепт оригинальной консервации
Когда классические рецепты домашней консервации уже надоели, самое время попробовать что-нибудь новенькое.
Фудблогерка VD Necrasova поделилась необычной, но удивительно вкусной идеей — овощная закуска из кабачков, моркови, лука и сардины. Этот рецепт не просто поражает оригинальностью, он питателен и может стать идеальным дополнением к зимнему столу.
Ингредиенты
- Кабачки
- 3 кг
- Морковь
- 1 кг
- Лук репчатый
- 1 кг
- Масло
- 300 мл
- Томатная паста
- 300г
- Сардина в масле
- 2 банки по 240 г
- Сахар
- 180г
- Соль
- 3 ст. л (без горки)
- Уксус 9%
- 100 мл
Приготовление
Вымойте и очистите морковь, кабачки и лук. Морковь натрите на большой терке, кабачки и лук нарежьте небольшими кубиками.
В большую кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло. Когда он нагреется, добавьте лук и обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и жарьте еще 3-4 минуты.
Влейте томатную пасту, хорошо перемешайте овощи.
Всыпьте нарезанные кабачки, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 мин.
Откройте банки с сардиной в масле, разомните рыбу сразу в банке вилкой и добавьте в кастрюлю вместе с маслом. Сразу добавьте соль и сахар. Перемешайте.
Продолжайте тушить еще 15 мин. Затем влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут.
Горячую смесь разложите в сухие стерилизованные банки и плотно закрутите их крышками. Дополнительной стерилизации не требуется. Храните в темном прохладном месте.
Подача
Как закуска к хлебу
К картофелю или рису
Как начинка к блинам или тарталеткам
Как полноценный ужин, просто разогрейте
Этот рецепт — настоящая «золотая середина» между домашней консервацией и вкусным, сбалансированным блюдом. Если хотите удивлять близких зимой не банальными закрутками, кабачки с сардиной — именно то, что нужно.