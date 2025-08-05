Кабачки с сардинами: рецепт оригинальной консервации

Кабачки с сардинами / © Credits

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Фудблогерка VD Necrasova поделилась необычной, но удивительно вкусной идеей — овощная закуска из кабачков, моркови, лука и сардины. Этот рецепт не просто поражает оригинальностью, он питателен и может стать идеальным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты Кабачки 3 кг Морковь 1 кг Лук репчатый 1 кг Масло 300 мл Томатная паста 300г Сардина в масле 2 банки по 240 г Сахар 180г Соль 3 ст. л (без горки) Уксус 9% 100 мл

Приготовление

Вымойте и очистите морковь, кабачки и лук. Морковь натрите на большой терке, кабачки и лук нарежьте небольшими кубиками. В большую кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло. Когда он нагреется, добавьте лук и обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и жарьте еще 3-4 минуты. Влейте томатную пасту, хорошо перемешайте овощи. Всыпьте нарезанные кабачки, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 мин. Откройте банки с сардиной в масле, разомните рыбу сразу в банке вилкой и добавьте в кастрюлю вместе с маслом. Сразу добавьте соль и сахар. Перемешайте. Продолжайте тушить еще 15 мин. Затем влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут. Горячую смесь разложите в сухие стерилизованные банки и плотно закрутите их крышками. Дополнительной стерилизации не требуется. Храните в темном прохладном месте.

Подача

Как закуска к хлебу

К картофелю или рису

Как начинка к блинам или тарталеткам

Как полноценный ужин, просто разогрейте

Этот рецепт — настоящая «золотая середина» между домашней консервацией и вкусным, сбалансированным блюдом. Если хотите удивлять близких зимой не банальными закрутками, кабачки с сардиной — именно то, что нужно.