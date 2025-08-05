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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Кабачки с сардинами: рецепт оригинальной консервации

Когда классические рецепты домашней консервации уже надоели, самое время попробовать что-нибудь новенькое.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
105 ккал
Кабачки с сардинами

Кабачки с сардинами / © Credits

Фудблогерка VD Necrasova поделилась необычной, но удивительно вкусной идеей — овощная закуска из кабачков, моркови, лука и сардины. Этот рецепт не просто поражает оригинальностью, он питателен и может стать идеальным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты

Кабачки
3 кг
Морковь
1 кг
Лук репчатый
1 кг
Масло
300 мл
Томатная паста
300г
Сардина в масле
2 банки по 240 г
Сахар
180г
Соль
3 ст. л (без горки)
Уксус 9%
100 мл

Приготовление

  1. Вымойте и очистите морковь, кабачки и лук. Морковь натрите на большой терке, кабачки и лук нарежьте небольшими кубиками.

  2. В большую кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло. Когда он нагреется, добавьте лук и обжаривайте 2–3 мин до прозрачности. Добавьте морковь и жарьте еще 3-4 минуты.

  3. Влейте томатную пасту, хорошо перемешайте овощи.

  4. Всыпьте нарезанные кабачки, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 мин.

  5. Откройте банки с сардиной в масле, разомните рыбу сразу в банке вилкой и добавьте в кастрюлю вместе с маслом. Сразу добавьте соль и сахар. Перемешайте.

  6. Продолжайте тушить еще 15 мин. Затем влейте уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут.

  7. Горячую смесь разложите в сухие стерилизованные банки и плотно закрутите их крышками. Дополнительной стерилизации не требуется. Храните в темном прохладном месте.

Подача

  • Как закуска к хлебу

  • К картофелю или рису

  • Как начинка к блинам или тарталеткам

  • Как полноценный ужин, просто разогрейте

Этот рецепт — настоящая «золотая середина» между домашней консервацией и вкусным, сбалансированным блюдом. Если хотите удивлять близких зимой не банальными закрутками, кабачки с сардиной — именно то, что нужно.

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