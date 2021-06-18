Кабачки в кляре: классический летний рецепт

Летний завтрак и ужин должны быть легкими. Для этого лучше всего подходят овощи, о пользе которых написано уже немало.

Кабачки не только одними из первых появляются на прилавках, они и на дачах дают, пожалуй, самый массовый урожай, который необходимо переработать.

Если вы уже пресытились кабачковой икрой или рагу с кабачками, если не хотите возиться с фаршировкой и маринованием, приготовьте кабачки в кляре.

Кабачки в кляре – это даже проще, чем кабачковые оладьи. Не надо возиться с теркой – кабачки достаточно просто нарезать, на что уйдет буквально несколько секунд. Еще минуту вы потратите на приготовление кляра. Останется только жарка, по 3-5 минут с каждой стороны.

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

1 стакан сметаны

3 яйца

1/3 чайной ложки соды

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Яйца взбить венчиком со сметаной. Затем добавить 1 неполный стакан просеянной муки и соду, слегка посолить, поперчить и тщательно растереть, чтобы не осталось комочков и тесто было однородным, таким, как для оладий.

Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см, посолить, поперчить, обвалять в муке, обмакнуть каждый кружок в подготовленном кляре и жарить в растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте кабачки в кляре со сметаной или чесночным соусом.

Кабачки выбирайте молодые, с нежной кожицей и семенами, в таком случае их не придется даже чистить.

Для ароматизации в кляр можно добавить любую сухую приправу.

Если хотите, чтобы кляр был хрустящий, готовые кабачки не выкладывайте горкой, а разложите в один слой и подавайте сразу после жарки.

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