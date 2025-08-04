Кабачки в маринаде с чесноком: рецепт фантастически вкусной консервации

Кабачки в маринаде с чесноком / © Credits

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Эта закуска — настоящий хит среди домашней консервации, она пикантная, ароматная, с легкой кислинкой и выразительным овощным вкусом. Такой рецепт точно стоит сохранить в свою кулинарную копилку.

Идеей поделилась фудблогер VD Necrasova, а мы адаптировали ее пошаговую инструкцию, чтобы сделать приготовление максимально понятным даже для тех, кто впервые занимается домашней заготовкой овощей.

Этот рецепт станет вашей кулинарной «палочкой-выручалочкой», когда захочется подать что-нибудь аппетитное к картофелю, мясу, кашам или просто положить на черный хлеб. Такие кабачки хорошо держат форму, имеют приятную текстуру и идеально сохраняются всю зиму.

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Ингредиенты

Кабачки

Кабачки (лучше среднего размера, с мягкой шкуркой) 3,3 кг

Соль 1 ст. л

Масло 5-6 ст. л

В каждую банку

Укроп 1 зонтик

Чеснок 4-5 зубчиков

Маринад

Вода 1л

Сахар 150 г

Соль 2 ст. л

Лавровый лист 3 шт.

Черный перец 10–15 горошин

Уксус 9% 150 мл

Приготовление

Хорошо промойте кабачки, не обязательно очищайте кожуру, если она тонкая. Нарежьте кружочками толщиной 5–7 мм. Посыпьте 1 ст. л соли, перемешайте и оставьте в миске на 20 мин, чтобы пустили сок. В разогретую сковороду добавьте 2 ст. л растительного масла. Обжаривайте кабачки партиями по 2–3 мин с каждой стороны, до золотистой корочки. Они должны остаться мягкими, но не разлезать. На дно стерильных литровых банок выложите парасольку укропа, несколько слайсов чеснока, далее слой обжаренных кабачков. Чередуйте слои, пока не заполните банку. Завершите еще несколькими слайсами чеснока. В кастрюлю влейте 1 л воды и добавьте 150 г сахара, 2 ст. л соли, лавровые листья и черный перец горошком. Доведите до кипения, варите 2 минуты, затем влейте 150 мл 9% уксуса. Снимите с огня и сразу заливайте банки. В широкую кастрюлю на дно положите полотенце, поставьте банки и осторожно влейте теплую воду в «плечики» банок. Поллитровые банки стерилизуйте 15 мин, а литровые банки 20 мин от момента закипания. Сразу после стерилизации плотно закрутите крышки ключом или закруткой. Переверните вверх дном, укройте одеялом или полотенцами до полного охлаждения.

Храните банки в прохладном, темном месте, например, амбаре, погребе или на нижней полке шкафа. При правильном хранении такая заготовка может храниться до 1 года.

Этот рецепт — настоящая находка для хозяек, которые любят вкусную и полезную домашнюю консервацию. Сохраните его себе, приготовьте хоть несколько баночек и зимой обязательно оцените это.