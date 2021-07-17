Кабачки, запеченные с курицей: вкусное блюдо на обед

Это недорогое и простое в приготовлении блюдо, которое понравится вашим родным и разнообразит рацион.
Кабачки — универсальные овощи, которые можно готовить как угодно, а еще они вкусные и жареные, и тушеные. Но сегодня предлагаем вам простой рецепт кабачков, запеченных с курицей. Такое блюдо прекрасно подойдет на обед для всей семьи.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- сливочное масло — 50 г
- куриная грудка — 250 г
- сметана — 1 ст. л.
- яйца — 2 шт.
- панировочные сухари — 2 ст. л.
- соль и молотый перец по вкусу
Приготовление:
Для этого блюда лучше использовать молодые кабачки. Помойте их, нарежьте полукольцами и переложите на разогретую сковородку. На сковороде посыпьте мукой и обжарьте с обеих сторон.
Куриное филе можно нарезать маленькими кусочками или пропустить через мясорубку. Посолите, поперчите. Добавьте к филе яйца и хорошо перемешайте.
Противень смажьте сливочным маслом и слоями на него выложите сначала кабачки, затем - курицу. Верхний слой посыпьте панировочными сухарями и залейте сметаной.
Отправьте блюдо в разогретую до 120 градусов духовку на 1 час.
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