Кабачки, запеченные с курицей: вкусное блюдо на обед

Это недорогое и простое в приготовлении блюдо, которое понравится вашим родным и разнообразит рацион.

Кабачки — универсальные овощи, которые можно готовить как угодно, а еще они вкусные и жареные, и тушеные. Но сегодня предлагаем вам простой рецепт кабачков, запеченных с курицей. Такое блюдо прекрасно подойдет на обед для всей семьи.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

куриная грудка — 250 г

сметана — 1 ст. л.

яйца — 2 шт.

панировочные сухари — 2 ст. л.

соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:

Для этого блюда лучше использовать молодые кабачки. Помойте их, нарежьте полукольцами и переложите на разогретую сковородку. На сковороде посыпьте мукой и обжарьте с обеих сторон.

Куриное филе можно нарезать маленькими кусочками или пропустить через мясорубку. Посолите, поперчите. Добавьте к филе яйца и хорошо перемешайте.

Противень смажьте сливочным маслом и слоями на него выложите сначала кабачки, затем - курицу. Верхний слой посыпьте панировочными сухарями и залейте сметаной.

Отправьте блюдо в разогретую до 120 градусов духовку на 1 час.

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