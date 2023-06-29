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Кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
801
Время на прочтение
1 мин
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Кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда

Кабачки, запеченные с сыром / Фото: Credits

Кабачки, запеченные с сыром в духовке, готовятся без масла и майонеза, блюдо получается легким, питательным и полезным.

Сырно-сметанная смесь выкладывается на каждый кабачок, пропитывает его в процессе запекания, дополняя вкус овоща.

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • сметана 15% - 3 ст. л.
  • укроп  – 4 веточки
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

Кабачки помойте, обсушите. Нарежьте кружочками 5-7 мм.

Сыр натрите на мелкой терке. Укроп мелко нарежьте.

Сметану соедините с укропом и пропущенным через пресс чесноком. Добавьте сыр, перец, соль. Все хорошо перемешайте.

Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой и выложите на нее кружочки кабачков.

На каждый кабачок выложите сырно-сметанную смесь.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Совет

  • Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
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801
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