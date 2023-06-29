Кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда

Кабачки, запеченные с сыром в духовке, готовятся без масла и майонеза, блюдо получается легким, питательным и полезным.
Сырно-сметанная смесь выкладывается на каждый кабачок, пропитывает его в процессе запекания, дополняя вкус овоща.
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- сметана 15% - 3 ст. л.
- укроп – 4 веточки
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Кабачки помойте, обсушите. Нарежьте кружочками 5-7 мм.
Сыр натрите на мелкой терке. Укроп мелко нарежьте.
Сметану соедините с укропом и пропущенным через пресс чесноком. Добавьте сыр, перец, соль. Все хорошо перемешайте.
Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой и выложите на нее кружочки кабачков.
На каждый кабачок выложите сырно-сметанную смесь.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Совет
- Сметану используйте любой жирности.
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