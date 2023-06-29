Кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда

Кабачки, запеченные с сыром в духовке, готовятся без масла и майонеза, блюдо получается легким, питательным и полезным.

Сырно-сметанная смесь выкладывается на каждый кабачок, пропитывает его в процессе запекания, дополняя вкус овоща.

Ингредиенты

кабачки – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 2 зубчика

сметана 15% - 3 ст. л.

укроп – 4 веточки

перец черный молотый

соль

Приготовление

Кабачки помойте, обсушите. Нарежьте кружочками 5-7 мм.

Сыр натрите на мелкой терке. Укроп мелко нарежьте.

Сметану соедините с укропом и пропущенным через пресс чесноком. Добавьте сыр, перец, соль. Все хорошо перемешайте.

Форму для выпечки выстелите пергаментной бумагой и выложите на нее кружочки кабачков.

На каждый кабачок выложите сырно-сметанную смесь.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Совет

Сметану используйте любой жирности.

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