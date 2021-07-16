Кабачки, жаренные в сухарях: любимое летнее блюдо

Лучше всего для жарки выбирать молодые небольшие по размеру кабачки, потому что они нежнее.
Такое блюдо готовится без лишних усилий и подходит со всем. Например, жаренные в сухарях кабачки можно сочетать с нарезанными помидорами, добавлять к бургерам или просто есть со сметаной. А вот для пикантности в сметану можно выжать несколько зубчиков чеснока — будет отличное сочетания.
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг
- яйца — 2 шт.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- мука — 2 ст. л.
- панировочные сухари — 2 ст. л.
- сметана — 150 г
- черный молотый перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
Помойте кабачки и нарежьте тонкими ломтиками.
В муку добавьте специи и перемешайте. Яйцо взбейте венчиком до однородности.
Теперь каждый кусочек кабачка окуните в муку, обмакните в яйцо, а затем - в панировочные сухари.
Жарьте каждый кусочек на разогретой с оливковым маслом сковороде. Обжарить надо с обеих сторон до золотистости.
После жарки переложите кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы она впитала лишний жир.
Приятного тебе аппетита!
Читайте также: Рецепт хрустящих малосольных огурцов
Больше рецептов ищите в разделе "Кухня"