Кабачки, жаренные в сухарях: любимое летнее блюдо

Лучше всего для жарки выбирать молодые небольшие по размеру кабачки, потому что они нежнее.

Такое блюдо готовится без лишних усилий и подходит со всем. Например, жаренные в сухарях кабачки можно сочетать с нарезанными помидорами, добавлять к бургерам или просто есть со сметаной. А вот для пикантности в сметану можно выжать несколько зубчиков чеснока — будет отличное сочетания.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

яйца — 2 шт.

оливковое масло — 3 ст. л.

мука — 2 ст. л.

панировочные сухари — 2 ст. л.

сметана — 150 г

черный молотый перец — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Помойте кабачки и нарежьте тонкими ломтиками.

В муку добавьте специи и перемешайте. Яйцо взбейте венчиком до однородности.

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Теперь каждый кусочек кабачка окуните в муку, обмакните в яйцо, а затем - в панировочные сухари.

Жарьте каждый кусочек на разогретой с оливковым маслом сковороде. Обжарить надо с обеих сторон до золотистости.

После жарки переложите кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы она впитала лишний жир.

Приятного тебе аппетита!

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