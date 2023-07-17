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Кабачки, жареные в кляре: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
731
Время на прочтение
1 мин
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Кабачки, жареные в кляре: классический рецепт

Кабачки жареные в кляре / Фото: Credits

Очень простое и аппетитное блюдо. Особенно вкусно получается из молодых кабачков. 

Кабачок обжаривается в нежном кляре, сохраняя свою сочность.

Ингредиенты

  • кабачки – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 50 г;
  • мука – 3 ст л.;
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.;
  • куркума – ¼ ч. л.;
  • соль;
  • растительное масло -  для жарки.

Приготовление

Кабачок помойте. Нарежьте на кружочки.

В миску разбейте яйца, добавьте сметану, чеснок, куркуму, соль, две столовые ложки муки. Перемешайте хорошо и добавьте еще одну столовую ложку муки. Перемешайте.

Кружок кабачка окунайте в кляр и обжаривайте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон, до золотистого цвета.

Советы

  • Тесто для кляра должно быть густым, как сметана.
  • Сметану используйте любой жирности.

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