Кабачки, жареные в кляре: классический рецепт

Очень простое и аппетитное блюдо. Особенно вкусно получается из молодых кабачков.

Кабачок обжаривается в нежном кляре, сохраняя свою сочность.

Ингредиенты

кабачки – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

сметана – 50 г;

мука – 3 ст л.;

чеснок сушеный – 1 ч.л.;

куркума – ¼ ч. л.;

соль;

растительное масло - для жарки.

Приготовление

Кабачок помойте. Нарежьте на кружочки.

В миску разбейте яйца, добавьте сметану, чеснок, куркуму, соль, две столовые ложки муки. Перемешайте хорошо и добавьте еще одну столовую ложку муки. Перемешайте.

Кружок кабачка окунайте в кляр и обжаривайте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон, до золотистого цвета.

Советы

Тесто для кляра должно быть густым, как сметана.

Сметану используйте любой жирности.

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