Кабачки, жареные в кляре: классический рецепт

Очень простое и аппетитное блюдо. Особенно вкусно получается из молодых кабачков.
Кабачок обжаривается в нежном кляре, сохраняя свою сочность.
Ингредиенты
- кабачки – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 50 г;
- мука – 3 ст л.;
- чеснок сушеный – 1 ч.л.;
- куркума – ¼ ч. л.;
- соль;
- растительное масло - для жарки.
Приготовление
Кабачок помойте. Нарежьте на кружочки.
В миску разбейте яйца, добавьте сметану, чеснок, куркуму, соль, две столовые ложки муки. Перемешайте хорошо и добавьте еще одну столовую ложку муки. Перемешайте.
Кружок кабачка окунайте в кляр и обжаривайте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон, до золотистого цвета.
Советы
- Тесто для кляра должно быть густым, как сметана.
- Сметану используйте любой жирности.
Читайте также:
- Как пожарить идеальные кабачки: простой и доступный кулинарный лайфхак
- Кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда
- Кабачки, жаренные в сухарях: любимое летнее блюдо