Кабачковая икра по-одесски: рецепт от Саввы Либкина / © Credits

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Кабачковая икра — блюдо, знакомое нам с детства, нередко ассоциируется с банками из супермаркета, стандартным вкусом и апельсиновым цветом. Но известный одесский ресторатор и кулинар Савва Либкин предложил взглянуть на эту классику совершенно по-новому — как на изысканное овощное блюдо, с насыщенным вкусом и правильной текстурой.

Ингредиенты Кабачки (молодые, без больших семян) 2 кг Помидоры мясистые 1 кг Перец болгарский (красный или желтый) 400г Лук репчатый 400г Чеснок 200г Перец красный острый (чили) 2шт. Оливковое масло 200 мл Соль Молотый перец

Приготовление

Помидоры ошпарьте и снимите шкурку. Удалите семена (можно через сито). Мякоть нашинкуйте небольшими кубиками. Молодые кабачки разрежьте вдоль пополам. Запекайте в духовке при 200°C под пергаментом 15–18 мин (до мягкости). Охладите и нарежьте мелким кубиком или порубите ножом (не измельчайте пюре — это важно для текстуры).

Лук и чеснок тонко нашинкуйте. Пассируйте на оливковом масле на очень медленном огне до мягкости и карамелизации (15–20 мин). Важно: не жарить, а именно томить, чтобы извлечь сладость. Сладкий перец запеките в духовке до появления черной кожуры, затем охладите и снимите кожуру. Удалите семена, порежьте кубиком. Острый перец почистите от семян и нарежьте мелко (используйте перчатки). В глубокой сковороде или сотейнике объедините: пассерованный лук с чесноком, кабачки, помидоры, болгарский перец и острый. Посолите и поперчите. Утомляйте на медленном огне без крышки 10–15 мин, периодически помешивайте. Затем снимите с огня. Добавьте оливковое масло (оно подчеркнет вкус и придаст блеск). Дайте настояться как минимум час перед подачей.

Советы

Овощи не превращайте в пюре — в этом рецепте важно сохранить кусочки, чтобы создать живую и аппетитную текстуру.

Храните в холодильнике до 5 дней. Можно разложить по банкам и пастеризовать, если хотите сделать запасы на зиму.

Кабачковая икра по-одесски по рецепту Саввы Либкина — это любовь к овощам в чистом виде. Это блюдо, покоряющее ароматом, глубоким вкусом и настоящим «домашним» ощущением. Без консервантов, без компромиссов — только польза, вкус и немного солнца с Юга.