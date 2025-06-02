ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Кабачковая икра по-одесски: рецепт от Саввы Либкина

Кабачковая икра — настоящая гастрономическая поэзия. Идеальна как легкий обед, намазка на тост, гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо. Она полностью растительна, но насыщена вкусом, как рагу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Кабачковая икра по-одесски: рецепт от Саввы Либкина

Кабачковая икра по-одесски: рецепт от Саввы Либкина / © Credits

Кабачковая икра — блюдо, знакомое нам с детства, нередко ассоциируется с банками из супермаркета, стандартным вкусом и апельсиновым цветом. Но известный одесский ресторатор и кулинар Савва Либкин предложил взглянуть на эту классику совершенно по-новому — как на изысканное овощное блюдо, с насыщенным вкусом и правильной текстурой.

Ингредиенты

Кабачки (молодые, без больших семян)
2 кг
Помидоры мясистые
1 кг
Перец болгарский (красный или желтый)
400г
Лук репчатый
400г
Чеснок
200г
Перец красный острый (чили)
2шт.
Оливковое масло
200 мл
Соль
Молотый перец

Приготовление

  1. Помидоры ошпарьте и снимите шкурку.

  2. Удалите семена (можно через сито).

  3. Мякоть нашинкуйте небольшими кубиками.

  4. Молодые кабачки разрежьте вдоль пополам.

  5. Запекайте в духовке при 200°C под пергаментом 15–18 мин (до мягкости).

  6. Охладите и нарежьте мелким кубиком или порубите ножом (не измельчайте пюре — это важно для текстуры).
    Лук и чеснок тонко нашинкуйте.

  7. Пассируйте на оливковом масле на очень медленном огне до мягкости и карамелизации (15–20 мин). Важно: не жарить, а именно томить, чтобы извлечь сладость.

  8. Сладкий перец запеките в духовке до появления черной кожуры, затем охладите и снимите кожуру. Удалите семена, порежьте кубиком.

  9. Острый перец почистите от семян и нарежьте мелко (используйте перчатки).

  10. В глубокой сковороде или сотейнике объедините: пассерованный лук с чесноком, кабачки, помидоры, болгарский перец и острый.

  11. Посолите и поперчите.

  12. Утомляйте на медленном огне без крышки 10–15 мин, периодически помешивайте.

  13. Затем снимите с огня.

  14. Добавьте оливковое масло (оно подчеркнет вкус и придаст блеск).

  15. Дайте настояться как минимум час перед подачей.

Советы

  • Овощи не превращайте в пюре — в этом рецепте важно сохранить кусочки, чтобы создать живую и аппетитную текстуру.

  • Храните в холодильнике до 5 дней. Можно разложить по банкам и пастеризовать, если хотите сделать запасы на зиму.

Кабачковая икра по-одесски по рецепту Саввы Либкина — это любовь к овощам в чистом виде. Это блюдо, покоряющее ароматом, глубоким вкусом и настоящим «домашним» ощущением. Без консервантов, без компромиссов — только польза, вкус и немного солнца с Юга.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie