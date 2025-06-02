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Кабачковая икра по-одесски: рецепт от Саввы Либкина
Кабачковая икра — настоящая гастрономическая поэзия. Идеальна как легкий обед, намазка на тост, гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо. Она полностью растительна, но насыщена вкусом, как рагу.
Кабачковая икра — блюдо, знакомое нам с детства, нередко ассоциируется с банками из супермаркета, стандартным вкусом и апельсиновым цветом. Но известный одесский ресторатор и кулинар Савва Либкин предложил взглянуть на эту классику совершенно по-новому — как на изысканное овощное блюдо, с насыщенным вкусом и правильной текстурой.
Ингредиенты
- Кабачки (молодые, без больших семян)
- 2 кг
- Помидоры мясистые
- 1 кг
- Перец болгарский (красный или желтый)
- 400г
- Лук репчатый
- 400г
- Чеснок
- 200г
- Перец красный острый (чили)
- 2шт.
- Оливковое масло
- 200 мл
- Соль
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- Молотый перец
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Приготовление
Помидоры ошпарьте и снимите шкурку.
Удалите семена (можно через сито).
Мякоть нашинкуйте небольшими кубиками.
Молодые кабачки разрежьте вдоль пополам.
Запекайте в духовке при 200°C под пергаментом 15–18 мин (до мягкости).
Охладите и нарежьте мелким кубиком или порубите ножом (не измельчайте пюре — это важно для текстуры).
Лук и чеснок тонко нашинкуйте.
Пассируйте на оливковом масле на очень медленном огне до мягкости и карамелизации (15–20 мин). Важно: не жарить, а именно томить, чтобы извлечь сладость.
Сладкий перец запеките в духовке до появления черной кожуры, затем охладите и снимите кожуру. Удалите семена, порежьте кубиком.
Острый перец почистите от семян и нарежьте мелко (используйте перчатки).
В глубокой сковороде или сотейнике объедините: пассерованный лук с чесноком, кабачки, помидоры, болгарский перец и острый.
Посолите и поперчите.
Утомляйте на медленном огне без крышки 10–15 мин, периодически помешивайте.
Затем снимите с огня.
Добавьте оливковое масло (оно подчеркнет вкус и придаст блеск).
Дайте настояться как минимум час перед подачей.
Советы
Овощи не превращайте в пюре — в этом рецепте важно сохранить кусочки, чтобы создать живую и аппетитную текстуру.
Храните в холодильнике до 5 дней. Можно разложить по банкам и пастеризовать, если хотите сделать запасы на зиму.
Кабачковая икра по-одесски по рецепту Саввы Либкина — это любовь к овощам в чистом виде. Это блюдо, покоряющее ароматом, глубоким вкусом и настоящим «домашним» ощущением. Без консервантов, без компромиссов — только польза, вкус и немного солнца с Юга.