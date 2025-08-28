Кабачковая лазанья с ветчиной: интересный рецепт

Кабачковая лазанья с ветчиной / © Credits

Такой вариант не только сохраняет аппетитный вид блюда, но и дарит ему нежный вкус и пользу для здоровья. На странице Liliya.cooking поделились рецептом кабачковой лазаньи с ветчиной и сыром — блюда, которое покорит вас своей простотой, ароматом и универсальностью.

Ингредиенты Средние кабачки 2 шт. Ветчина 400 г Сыр (моцарелла, твердый сыр или даже смесь) 400 г Масло (оливковое или подсолнечное) 2 ст. л. Итальянские травы (орегано, базилик, тимьян) Соль Черный перец

Приготовление

Помойте овощи и нарежьте их тонкими ломтиками вдоль (удобно пользоваться овощерезкой или широким ножом). Если кабачки молодые, кожуру снимать не нужно. Выложите на дно формы для запекания немного масла. Это предотвратит прилипание и придаст блюду нежности. Сформируйте слои. Первый слой — кабачки, далее тонко нарезанная ветчина, затем кусочки или тертый сыр. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Верхним слоем обязательно должны быть кабачки с сыром. Посыпьте поверхность итальянскими травами, солью и перцем. По желанию полейте ложечкой оливкового масла. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку на 25-30 мин. Сыр должен хорошо расплавиться и образовать аппетитную корочку.

Советы

Если кабачки дали много сока, можно немного обжарить их на сухой сковороде перед выкладыванием в форму.

Для более насыщенного вкуса добавьте между слоями тонко нарезанные помидоры или шпинат.

Любители нежных блюд могут приготовить легкий соус на основе сметаны или йогурта и смазать им слои.

Если готовите для детей, лучше выберите сыр мягких сортов, например, моцареллу, потому что он плавится равномерно.

По желанию можно добавить томатный соус или сливочный соус бешамель, чтобы придать блюду «итальянский характер».

Подача

Готовую лазанью нарежьте порционными кусочками, украсьте свежей зеленью и подавайте горячей. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или курице.

Кабачковая лазанья с ветчиной — это отличный способ сделать семейный обед или ужин одновременно вкусными и полезными. Она точно понравится даже тем, кто обычно скептически относится к кабачкам.