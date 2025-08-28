ТСН в социальных сетях

Рецепты
127
2 мин

Кабачковая лазанья с ветчиной: интересный рецепт

Лазанья — одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Но что делать, если хочется попробовать что-то подобное, но одновременно легкое и менее калорийное. Ответ прост — заменить классические макаронные листы на кабачки.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
50 минут
170 ккал
Кабачковая лазанья с ветчиной

Кабачковая лазанья с ветчиной / © Credits

Такой вариант не только сохраняет аппетитный вид блюда, но и дарит ему нежный вкус и пользу для здоровья. На странице Liliya.cooking поделились рецептом кабачковой лазаньи с ветчиной и сыром — блюда, которое покорит вас своей простотой, ароматом и универсальностью.

Ингредиенты

Средние кабачки
2 шт.
Ветчина
400 г
Сыр (моцарелла, твердый сыр или даже смесь)
400 г
Масло (оливковое или подсолнечное)
2 ст. л.
Итальянские травы (орегано, базилик, тимьян)
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Помойте овощи и нарежьте их тонкими ломтиками вдоль (удобно пользоваться овощерезкой или широким ножом). Если кабачки молодые, кожуру снимать не нужно.

  2. Выложите на дно формы для запекания немного масла. Это предотвратит прилипание и придаст блюду нежности.

  3. Сформируйте слои. Первый слой — кабачки, далее тонко нарезанная ветчина, затем кусочки или тертый сыр. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Верхним слоем обязательно должны быть кабачки с сыром.

  4. Посыпьте поверхность итальянскими травами, солью и перцем. По желанию полейте ложечкой оливкового масла.

  5. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку на 25-30 мин. Сыр должен хорошо расплавиться и образовать аппетитную корочку.

Советы

  • Если кабачки дали много сока, можно немного обжарить их на сухой сковороде перед выкладыванием в форму.

  • Для более насыщенного вкуса добавьте между слоями тонко нарезанные помидоры или шпинат.

  • Любители нежных блюд могут приготовить легкий соус на основе сметаны или йогурта и смазать им слои.

  • Если готовите для детей, лучше выберите сыр мягких сортов, например, моцареллу, потому что он плавится равномерно.

  • По желанию можно добавить томатный соус или сливочный соус бешамель, чтобы придать блюду «итальянский характер».

Подача

Готовую лазанью нарежьте порционными кусочками, украсьте свежей зеленью и подавайте горячей. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или курице.

Кабачковая лазанья с ветчиной — это отличный способ сделать семейный обед или ужин одновременно вкусными и полезными. Она точно понравится даже тем, кто обычно скептически относится к кабачкам.

