Кабачковая намазка с плавленым сыром: интересный рецепт

В сезон они доступны, недорогие и полезные, ведь содержат витамины группы B, С, калий, магний и почти не имеют калорий, всего около 25 ккал на 100 г. Фудблогер Алена Карпюк предлагает простой, но очень вкусный рецепт кабачковой намазки с плавленым сыром. Это блюдо, которое станет идеальным дополнением к тостам, хлебцам или даже к картофелю в мундире. А главное — готовится оно быстро, требует минимум продуктов и очень нравится детям.

Ингредиенты Средний кабачок 1 шт. (300-400 г) Плавленые сырки 2 шт. Чеснок 1-2 зубчика Масло 1-2 ст. л Соль Перец Специи на выбор (сушеный укроп, базилик или орегано)

Приготовление

Хорошо промойте кабачок и нарежьте его небольшими кубиками. Если кожура жесткая, лучше снять ее, но молодые кабачки можно оставлять с кожурой. На сковороде разогрейте масло и выложите кабачки. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10-15 мин, периодически помешивая. Выдавите чеснок, посолите и поперчите кабачки. Продолжайте тушить еще 5 мин. Воду доливать не нужно — овощи выделят собственный сок. Если сока осталось много, дайте ему испариться без крышки несколько минут. Важно следить, чтобы кабачки не поджарились, ведь нам нужна нежная масса. Переложите теплые овощи в блендер, добавьте нарезанные плавленые сырки и взбейте до однородности. Вы получите кремовую массу с нежным сливочным вкусом. Пересыпьте намазку в форму или контейнер и дайте ей полностью остыть. Теплой она тоже вкусная, но после охлаждения структура становится более густой и намазываемой.

Подача

На поджаренном хлебе или тостах — как легкую закуску.

Как соус к отварному картофелю или печеным овощам.

На праздничном столе — как альтернатива паштетам или дорогим закускам.

С лавашем или хлебцами для быстрого перекуса.

Попробуйте этот рецепт в сезон кабачков и убедитесь, что простое блюдо может быть не только полезным, но и удивительно вкусным.