Кабачковая намазка с плавленым сыром: интересный рецепт

Кабачки — один из самых универсальных овощей на нашей кухне. Они нейтральны на вкус, поэтому прекрасно сочетаются с различными ингредиентами, от зелени и специй до сыров и мяса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Кабачковая намазка с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

Кабачковая намазка с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

В сезон они доступны, недорогие и полезные, ведь содержат витамины группы B, С, калий, магний и почти не имеют калорий, всего около 25 ккал на 100 г. Фудблогер Алена Карпюк предлагает простой, но очень вкусный рецепт кабачковой намазки с плавленым сыром. Это блюдо, которое станет идеальным дополнением к тостам, хлебцам или даже к картофелю в мундире. А главное — готовится оно быстро, требует минимум продуктов и очень нравится детям.

Ингредиенты

Средний кабачок
1 шт. (300-400 г)
Плавленые сырки
2 шт.
Чеснок
1-2 зубчика
Масло
1-2 ст. л
Соль
Перец
Специи на выбор (сушеный укроп, базилик или орегано)

Приготовление

  1. Хорошо промойте кабачок и нарежьте его небольшими кубиками. Если кожура жесткая, лучше снять ее, но молодые кабачки можно оставлять с кожурой.

  2. На сковороде разогрейте масло и выложите кабачки. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10-15 мин, периодически помешивая.

  3. Выдавите чеснок, посолите и поперчите кабачки. Продолжайте тушить еще 5 мин. Воду доливать не нужно — овощи выделят собственный сок.

  4. Если сока осталось много, дайте ему испариться без крышки несколько минут. Важно следить, чтобы кабачки не поджарились, ведь нам нужна нежная масса.

  5. Переложите теплые овощи в блендер, добавьте нарезанные плавленые сырки и взбейте до однородности. Вы получите кремовую массу с нежным сливочным вкусом.

  6. Пересыпьте намазку в форму или контейнер и дайте ей полностью остыть. Теплой она тоже вкусная, но после охлаждения структура становится более густой и намазываемой.

Подача

  • На поджаренном хлебе или тостах — как легкую закуску.

  • Как соус к отварному картофелю или печеным овощам.

  • На праздничном столе — как альтернатива паштетам или дорогим закускам.

  • С лавашем или хлебцами для быстрого перекуса.

Попробуйте этот рецепт в сезон кабачков и убедитесь, что простое блюдо может быть не только полезным, но и удивительно вкусным.

