- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 315
- Время на прочтение
- 2 мин
Кабачковая запеканка: рецепт на скорую руку
Нежная текстура, минимум калорий и максимум пользы — это блюдо, которое вы будете готовить снова и снова.
Когда за окном жара, а организм просит легкого и питательного обеда или ужина, лучшее решение — овощная запеканка. Фудблогер Eugenie Derousseau рассказала о простом, но очень удачном рецепте кабачковой запеканки, который стремительно набирает популярность в социальных сетях.
Эта запеканка низкокалорийная, нежная, ароматная и универсальная. Подойдет как гарнир, основное блюдо или даже легкий завтрак. И главное, готовится она без единой капли масла, а значит, абсолютно диетическая.
Ингредиенты
- Средние кабачки
- 3 шт.
- Яйца
- 4 шт.
- Кукурузный крахмал
- 75 г
- Нежирный йогурт или кисломолочный творог
- 200 г
- Сыр фета или мягкий козий сыр
- 75 г
- Соль
-
- Перец
-
- Свежий или сушеный лук или зелень
-
Приготовление
Помойте кабачки, натрите их на крупной терке вместе с кожурой (она нежная и полезная).
Положите тертые кабачки в чистое кухонное полотенце или марлю, хорошо отожмите сок. Чем больше жидкости вы уберете, тем лучше будет держаться форма запеканки.
В большой миске взбейте яйца.
Добавьте соль, перец, зелень и йогурт или творог, все хорошо перемешайте.
Постепенно введите кукурузный крахмал, чтобы не было комочков.
Добавьте к смеси тертые кабачки.
Если используете фету или козий сыр, покрошите и добавьте в тесто. Не нужно солить слишком сильно, ведь фета уже соленая.
Застелите форму для запекания диаметром 20 см пергаментом или смажьте немного маслом.
Вылейте смесь и выпекайте в разогретой духовке при 180°C 40-45 мин, пока запеканка не станет упругой и слегка румяной сверху.
Дайте немного остыть перед нарезанием.
Советы
Вместо феты можно использовать моцареллу, пармезан или даже твердый сыр.
Добавьте отварное куриное филе или тунец и получите более сытный вариант.
Для пикантности можно добавить чеснок, мускатный орех или паприку.
Кабачковая запеканка — это одно из тех блюд, которые всегда получаются и нравятся как детям, так и взрослым, а также тем, кто на диете, или просто хочет чего-то вкусного и полезного.