Кабачковая запеканка: рецепт на скорую руку

Кабачковая запеканка / © Credits

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Когда за окном жара, а организм просит легкого и питательного обеда или ужина, лучшее решение — овощная запеканка. Фудблогер Eugenie Derousseau рассказала о простом, но очень удачном рецепте кабачковой запеканки, который стремительно набирает популярность в социальных сетях.

Эта запеканка низкокалорийная, нежная, ароматная и универсальная. Подойдет как гарнир, основное блюдо или даже легкий завтрак. И главное, готовится она без единой капли масла, а значит, абсолютно диетическая.

Ингредиенты Средние кабачки 3 шт. Яйца 4 шт. Кукурузный крахмал 75 г Нежирный йогурт или кисломолочный творог 200 г Сыр фета или мягкий козий сыр 75 г Соль Перец Свежий или сушеный лук или зелень

Приготовление

Помойте кабачки, натрите их на крупной терке вместе с кожурой (она нежная и полезная). Положите тертые кабачки в чистое кухонное полотенце или марлю, хорошо отожмите сок. Чем больше жидкости вы уберете, тем лучше будет держаться форма запеканки. В большой миске взбейте яйца. Добавьте соль, перец, зелень и йогурт или творог, все хорошо перемешайте. Постепенно введите кукурузный крахмал, чтобы не было комочков. Добавьте к смеси тертые кабачки. Если используете фету или козий сыр, покрошите и добавьте в тесто. Не нужно солить слишком сильно, ведь фета уже соленая. Застелите форму для запекания диаметром 20 см пергаментом или смажьте немного маслом. Вылейте смесь и выпекайте в разогретой духовке при 180°C 40-45 мин, пока запеканка не станет упругой и слегка румяной сверху. Дайте немного остыть перед нарезанием.

Советы

Вместо феты можно использовать моцареллу, пармезан или даже твердый сыр.

Добавьте отварное куриное филе или тунец и получите более сытный вариант.

Для пикантности можно добавить чеснок, мускатный орех или паприку.

Кабачковая запеканка — это одно из тех блюд, которые всегда получаются и нравятся как детям, так и взрослым, а также тем, кто на диете, или просто хочет чего-то вкусного и полезного.

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