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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
315
Время на прочтение
2 мин

Кабачковая запеканка: рецепт на скорую руку

Нежная текстура, минимум калорий и максимум пользы — это блюдо, которое вы будете готовить снова и снова.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
97 ккал
Кабачковая запеканка

Кабачковая запеканка / © Credits

Когда за окном жара, а организм просит легкого и питательного обеда или ужина, лучшее решение — овощная запеканка. Фудблогер Eugenie Derousseau рассказала о простом, но очень удачном рецепте кабачковой запеканки, который стремительно набирает популярность в социальных сетях.

Эта запеканка низкокалорийная, нежная, ароматная и универсальная. Подойдет как гарнир, основное блюдо или даже легкий завтрак. И главное, готовится она без единой капли масла, а значит, абсолютно диетическая.

Ингредиенты

Средние кабачки
3 шт.
Яйца
4 шт.
Кукурузный крахмал
75 г
Нежирный йогурт или кисломолочный творог
200 г
Сыр фета или мягкий козий сыр
75 г
Соль
Перец
Свежий или сушеный лук или зелень

Приготовление

  1. Помойте кабачки, натрите их на крупной терке вместе с кожурой (она нежная и полезная).

  2. Положите тертые кабачки в чистое кухонное полотенце или марлю, хорошо отожмите сок. Чем больше жидкости вы уберете, тем лучше будет держаться форма запеканки.

  3. В большой миске взбейте яйца.

  4. Добавьте соль, перец, зелень и йогурт или творог, все хорошо перемешайте.

  5. Постепенно введите кукурузный крахмал, чтобы не было комочков.

  6. Добавьте к смеси тертые кабачки.

  7. Если используете фету или козий сыр, покрошите и добавьте в тесто. Не нужно солить слишком сильно, ведь фета уже соленая.

  8. Застелите форму для запекания диаметром 20 см пергаментом или смажьте немного маслом.

  9. Вылейте смесь и выпекайте в разогретой духовке при 180°C 40-45 мин, пока запеканка не станет упругой и слегка румяной сверху.

  10. Дайте немного остыть перед нарезанием.

Советы

  • Вместо феты можно использовать моцареллу, пармезан или даже твердый сыр.

  • Добавьте отварное куриное филе или тунец и получите более сытный вариант.

  • Для пикантности можно добавить чеснок, мускатный орех или паприку.

Кабачковая запеканка — это одно из тех блюд, которые всегда получаются и нравятся как детям, так и взрослым, а также тем, кто на диете, или просто хочет чего-то вкусного и полезного.

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