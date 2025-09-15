Кабачковые брауни: рецепт оригинального десерта, который может вас удивить

Кабачковые брауни / © Credits

В нежном шоколадном тесте скрывается кабачок и никто из гостей даже не догадается о его присутствии. Наоборот, они попросят у вас рецепт. Этот десерт сочетает классическое наслаждение от брауни с пользой и нежной текстурой, которую дает кабачок. Он делает тесто влажным, но не «овощным» на вкус. Это отличный способ удивить родных и одновременно добавить любимым лакомствам немного пользы, об этом рассказали на странице anny cooking

Ингредиенты Кабачок 300 г Яйца 2 шт. Сахар 130 г Ванильный сахар 1 пакетик Какао-порошок 50 г Разрыхлитель 10 г Мука 150 г Орехи Шоколадная крошка Кокосовая стружка

Приготовление

Помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке кабачок. Если он молодой и без крупных зерен, достаточно просто тщательно отжать лишний сок. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавьте кабачок. В другой миске соедините муку, какао и разрыхлитель. Осторожно вмешайте сухие ингредиенты в жидкие, но не взбивайте слишком долго. Тесто должно оставаться густым и немного липким. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Посыпьте сверху орехами или кусочками шоколада. Выпекайте при 180°C около 35 мин. Вставьте зубочистку в центр, она должна выйти почти сухой, с несколькими влажными крошками, это признак настоящего брауни.

Подача

Порежьте на небольшие квадраты и посыпьте сахарной пудрой.

Подайте с шариком ванильного мороженого для контраста текстур.

Добавьте ягодный соус или свежие фрукты, они подчеркнут шоколадный вкус.

Советы

Если хотите более насыщенного вкуса, добавьте в тесто щепотку кофе, она сделает вкус шоколада ярче.

Для безглютеновой версии используйте миндальную или овсяную муку.

Кабачковый брауни — это не просто модный рецепт из соцсетей, а действительно универсальный десерт, который сочетает вкус, нежность и пользу. Он подойдет как к семейному ужину, так и для праздничного стола. А главное — удивит всех, кто попробует, ведь кабачок в нем совсем незаметен.