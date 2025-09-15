ТСН в социальных сетях

Рецепты
87
2 мин

Кабачковые брауни: рецепт оригинального десерта, который может вас удивить

Кто сказал, что кабачки — это только об овощных рагу, оладьях или запеканках. Современные кулинары все чаще используют этот универсальный овощ в десертах. Один из самых интересных примеров — кабачковый брауни.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
200 ккал
Кабачковые брауни

Кабачковые брауни / © Credits

В нежном шоколадном тесте скрывается кабачок и никто из гостей даже не догадается о его присутствии. Наоборот, они попросят у вас рецепт. Этот десерт сочетает классическое наслаждение от брауни с пользой и нежной текстурой, которую дает кабачок. Он делает тесто влажным, но не «овощным» на вкус. Это отличный способ удивить родных и одновременно добавить любимым лакомствам немного пользы, об этом рассказали на странице anny cooking

Ингредиенты

Кабачок
300 г
Яйца
2 шт.
Сахар
130 г
Ванильный сахар
1 пакетик
Какао-порошок
50 г
Разрыхлитель
10 г
Мука
150 г
Орехи
Шоколадная крошка
Кокосовая стружка

Приготовление

  1. Помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке кабачок. Если он молодой и без крупных зерен, достаточно просто тщательно отжать лишний сок.

  2. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавьте кабачок.

  3. В другой миске соедините муку, какао и разрыхлитель.

  4. Осторожно вмешайте сухие ингредиенты в жидкие, но не взбивайте слишком долго. Тесто должно оставаться густым и немного липким.

  5. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Посыпьте сверху орехами или кусочками шоколада.

  6. Выпекайте при 180°C около 35 мин.

  7. Вставьте зубочистку в центр, она должна выйти почти сухой, с несколькими влажными крошками, это признак настоящего брауни.

Подача

  • Порежьте на небольшие квадраты и посыпьте сахарной пудрой.

  • Подайте с шариком ванильного мороженого для контраста текстур.

  • Добавьте ягодный соус или свежие фрукты, они подчеркнут шоколадный вкус.

Советы

  • Если хотите более насыщенного вкуса, добавьте в тесто щепотку кофе, она сделает вкус шоколада ярче.

  • Для безглютеновой версии используйте миндальную или овсяную муку.

Кабачковый брауни — это не просто модный рецепт из соцсетей, а действительно универсальный десерт, который сочетает вкус, нежность и пользу. Он подойдет как к семейному ужину, так и для праздничного стола. А главное — удивит всех, кто попробует, ведь кабачок в нем совсем незаметен.

