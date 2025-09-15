- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Кабачковые брауни: рецепт оригинального десерта, который может вас удивить
Кто сказал, что кабачки — это только об овощных рагу, оладьях или запеканках. Современные кулинары все чаще используют этот универсальный овощ в десертах. Один из самых интересных примеров — кабачковый брауни.
В нежном шоколадном тесте скрывается кабачок и никто из гостей даже не догадается о его присутствии. Наоборот, они попросят у вас рецепт. Этот десерт сочетает классическое наслаждение от брауни с пользой и нежной текстурой, которую дает кабачок. Он делает тесто влажным, но не «овощным» на вкус. Это отличный способ удивить родных и одновременно добавить любимым лакомствам немного пользы, об этом рассказали на странице anny cooking
Ингредиенты
- Кабачок
- 300 г
- Яйца
- 2 шт.
- Сахар
- 130 г
- Ванильный сахар
- 1 пакетик
- Какао-порошок
- 50 г
- Разрыхлитель
- 10 г
- Мука
- 150 г
- Орехи
-
- Шоколадная крошка
-
- Кокосовая стружка
-
Приготовление
Помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке кабачок. Если он молодой и без крупных зерен, достаточно просто тщательно отжать лишний сок.
В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавьте кабачок.
В другой миске соедините муку, какао и разрыхлитель.
Осторожно вмешайте сухие ингредиенты в жидкие, но не взбивайте слишком долго. Тесто должно оставаться густым и немного липким.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Посыпьте сверху орехами или кусочками шоколада.
Выпекайте при 180°C около 35 мин.
Вставьте зубочистку в центр, она должна выйти почти сухой, с несколькими влажными крошками, это признак настоящего брауни.
Подача
Порежьте на небольшие квадраты и посыпьте сахарной пудрой.
Подайте с шариком ванильного мороженого для контраста текстур.
Добавьте ягодный соус или свежие фрукты, они подчеркнут шоколадный вкус.
Советы
Если хотите более насыщенного вкуса, добавьте в тесто щепотку кофе, она сделает вкус шоколада ярче.
Для безглютеновой версии используйте миндальную или овсяную муку.
Кабачковый брауни — это не просто модный рецепт из соцсетей, а действительно универсальный десерт, который сочетает вкус, нежность и пользу. Он подойдет как к семейному ужину, так и для праздничного стола. А главное — удивит всех, кто попробует, ведь кабачок в нем совсем незаметен.