Кабачковые лодочки с начинкой: рецепт сочного блюда

Кабачковые лодочки с начинкой tiktok.com_@foodblog_kristi

Этот рецепт кабачковых лодочек с куриным фаршем и овощами — настоящая находка для хозяек. Он сочетает нежность кабачка, сочность начинки и золотистую корочку из сыра, от которой трудно удержаться. Как все правильно приготовить рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты Кабачки 2 шт. (700 г) Куриный фарш 300 г Лук репчатый 1 шт. Помидор 1 шт. Твердый сыр 100 г Свежая зелень (укроп, петрушка) Соль Черный перец Специи Растительное масло 2-3 ст. л

Приготовление

Кабачки тщательно помойте и разрежьте вдоль на две половинки. Аккуратно удалите мякоть ложкой, чтобы образовались «лодочки». Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка присолите, приправьте специями, сбрызните маслом и отправьте в духовку, разогретую до 180°C на 20 мин. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченную мякоть кабачков и тушите вместе 5 мин. Всыпьте куриный фарш и обжаривайте 8-10 мин, пока он не станет рассыпчатым. Добавьте нарезанный помидор, соль и специи, хорошо перемешайте и снимите с огня. Наполните кабачковые лодочки подготовленной начинкой. Верните их в духовку еще на 20 мин. За 5 мин до завершения посыпьте тертым сыром, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью. Подавать можно как самостоятельное горячее блюдо или с легким овощным салатом.

Советы

Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного чеснока или болгарский перец.

Если хотите более легкий вариант, замените часть фарша грибами.

Сыр лучше брать хорошо плавкий, например, гауду или моцареллу.

Для пикантности можно посыпать готовые лодочки молотым чили или сушеным базиликом.

Секрет успеха этого блюда — баланс нежности кабачка, сытности мяса и сливочной нотки сыра. Это именно тот рецепт, который понравится и взрослым, и детям, а главное, готовится он без лишних усилий.