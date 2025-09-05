ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Кабачковые лодочки с начинкой: рецепт сочного блюда

Фаршированные кабачки — одно из тех блюд, которое никогда не надоедает. Оно легкое, сочное, аппетитное и одновременно очень сытное. А еще это отличный способ разнообразить ежедневное меню, использовать сезонные овощи и сделать ужин не только вкусным, но и полезным.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Кабачковые лодочки с начинкой tiktok.com_@foodblog_kristi

Этот рецепт кабачковых лодочек с куриным фаршем и овощами — настоящая находка для хозяек. Он сочетает нежность кабачка, сочность начинки и золотистую корочку из сыра, от которой трудно удержаться. Как все правильно приготовить рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты

Кабачки
2 шт. (700 г)
Куриный фарш
300 г
Лук репчатый
1 шт.
Помидор
1 шт.
Твердый сыр
100 г
Свежая зелень (укроп, петрушка)
Соль
Черный перец
Специи
Растительное масло
2-3 ст. л

Приготовление

  1. Кабачки тщательно помойте и разрежьте вдоль на две половинки.

  2. Аккуратно удалите мякоть ложкой, чтобы образовались «лодочки».

  3. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка присолите, приправьте специями, сбрызните маслом и отправьте в духовку, разогретую до 180°C на 20 мин.

  4. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

  5. Добавьте измельченную мякоть кабачков и тушите вместе 5 мин.

  6. Всыпьте куриный фарш и обжаривайте 8-10 мин, пока он не станет рассыпчатым.

  7. Добавьте нарезанный помидор, соль и специи, хорошо перемешайте и снимите с огня.

  8. Наполните кабачковые лодочки подготовленной начинкой. Верните их в духовку еще на 20 мин. За 5 мин до завершения посыпьте тертым сыром, чтобы образовалась аппетитная румяная корочка.

  9. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью.

  10. Подавать можно как самостоятельное горячее блюдо или с легким овощным салатом.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного чеснока или болгарский перец.

  • Если хотите более легкий вариант, замените часть фарша грибами.

  • Сыр лучше брать хорошо плавкий, например, гауду или моцареллу.

  • Для пикантности можно посыпать готовые лодочки молотым чили или сушеным базиликом.

Секрет успеха этого блюда — баланс нежности кабачка, сытности мяса и сливочной нотки сыра. Это именно тот рецепт, который понравится и взрослым, и детям, а главное, готовится он без лишних усилий.

Дата публикации
Количество просмотров
144
