Кабачковые оладьи с укропом: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко

Приготовить их очень просто и занимает это считанные минуты. К счастью кабачки в летний сезон найти не сложно. Клопотенко предлагает добавить в кабачки немного сушеного укропа и гарантирует, что это будет очень вкусно.

"Пропорции: 1 кабачок, 1 яйцо, столовая ложка сметаны, 3-4 столовые ложки муки. Сушеный укроп — сколько ваша душа желает, но в пределах разумного.

Затем можете пойти дальше и прокачивать кабачковый вкус чем хотите: мята, чеснок, сыр, грибы, кукуруза. Это та база, где все ваши игры имеют смысл, потому что кабачки больше отвечают по структуре и подстраиваются под другие продукты. Жарить нужно в разогретом масле где-то по 1-2 минуте с каждой стороны", - пишет шеф-повар.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех способах, как заморозить кабачки на зиму. Ведь в разгар сезона эти овощи можно обнаружить в каждом магазине, а вот зимой купить их не так просто.

Читайте также: