- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабачковые вафли с сыром: рецепт вкусного завтрака
Кабачковые вафли с сыром – это альтернатива всем любимым кабачковым оладьям, но особенность их приготовления в том, что они не жарятся в масле.
Такая полезная выпечка придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Подайте со сметаной или любимым соусом.
Ингредиенты
- кабачок
- 300 г
- сыр «Моцарелла»
- 80 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 4 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Кабачок помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите на крупную терку, слегка посолите и оставьте на 8-10 минут. Отожмите жидкость.
Сыр натрите на мелкую терку.
В миску выложите кабачок, сыр, яйцо, сметану, всыпьте муку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Вафельницу слегка, смажьте растительным маслом, выложите тесто и жарьте до золотистого цвета.
Советы:
Если кабачок старый, очистите его от кожуры и удалите семечки.
Сыр используйте любой.