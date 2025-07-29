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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Кабачковые вафли с сыром: рецепт вкусного завтрака

Кабачковые вафли с сыром – это альтернатива всем любимым кабачковым оладьям, но особенность их приготовления в том, что они не жарятся в масле.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Кабачковые вафли с сыром

Кабачковые вафли с сыром / © Credits

Такая полезная выпечка придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Подайте со сметаной или любимым соусом.

Ингредиенты

кабачок
300 г
сыр «Моцарелла»
80 г
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
4 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачок помойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите на крупную терку, слегка посолите и оставьте на 8-10 минут. Отожмите жидкость.

  2. Сыр натрите на мелкую терку.

  3. В миску выложите кабачок, сыр, яйцо, сметану, всыпьте муку, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  4. Вафельницу слегка, смажьте растительным маслом, выложите тесто и жарьте до золотистого цвета.

Советы:

  • Если кабачок старый, очистите его от кожуры и удалите семечки.

  • Сыр используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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