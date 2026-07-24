Кабачковый пирог с фетой и пармезаном: рецепт легкого летнего блюда

Кабачковый пирог с фетой и пармезаном instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Реклама

Когда сезон кабачков в самом разгаре, самое время отойти от привычных оладий и рагу. Фуд-блогер Eugenie Derousseau предложила простой рецепт нежного кабачкового пирога, в котором сочетаются сочные овощи, сливочный сыр, ароматная зелень и золотистая сырная корочка. Он одинаково вкусен как в тёплом, так и в холодном виде.

Ингредиенты средние кабачки 2 шт. яйца 4 шт. кукурузный крахмал или пшеничная мука 70 г творог или густой натуральный йогурт 180 г соль черный перец специи свежий козий творог или фета 150 г тертый пармезан 1 горсть свежая петрушка (базилик или шнит-лук)

Кабачковый пирог с фетой и пармезаном instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Приготовление

Прежде всего натрите кабачки на крупной терке. Затем переложите их в чистое кухонное полотенце и хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги. Именно этот шаг поможет получить плотную и нежную текстуру готового пирога. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец, любимые специи и творог. Всыпьте кукурузный крахмал (или муку) и тщательно перемешайте до однородности. Добавьте в смесь кабачки и измельченную свежую зелень, после чего еще раз все хорошо перемешайте. Перелейте массу в круглую форму для выпечки диаметром примерно 20 см. Сверху равномерно покрошите свежий козий сыр или фету, а затем посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке 40–45 минут, пока верх не станет золотистым. После выпекания не спешите вынимать пирог из формы. Дайте ему полностью остыть, только тогда он хорошо сохранит форму при нарезке. Подавать блюдо можно как в тёплом, так и в холодном виде.

Кабачковый пирог — ещё одно доказательство того, что сезонные овощи легко могут стать основой изысканного блюда.

Новости партнеров