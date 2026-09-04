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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Кабачковый пирог с творогом на сковороде: рецепт полезного блюда

Чтобы приготовить быстрый, сочный пирог вам понадобится кабачок, творог, яйца, специи и сковорода.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Кабачковый пирог с творогом на сковороде

Кабачковый пирог с творогом на сковороде / © Credits

Блюдо получается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

кабачок
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
творог
200 гр.
мука пшеничная
405 ст. л.
куркума
¼ ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (укроп)

  1. Кабачок натрите на крупную терку, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок.

  2. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  3. В миске смешайте яйца, творог, укроп, кабачок, куркуму, перец черный молотый, посолите, всыпьте муку и перемешайте до однородной массы.

  4. Сковороду смажьте растительным маслом, выложите массу и разровняйте. Накройте крышкой и жарьте на минимальном огне 10 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте еще 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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