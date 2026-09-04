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Кабачковый пирог с творогом на сковороде: рецепт полезного блюда
Чтобы приготовить быстрый, сочный пирог вам понадобится кабачок, творог, яйца, специи и сковорода.
Блюдо получается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- кабачок
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- творог
- 200 гр.
- мука пшеничная
- 405 ст. л.
- куркума
- ¼ ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- зелень (укроп)
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Кабачок натрите на крупную терку, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
В миске смешайте яйца, творог, укроп, кабачок, куркуму, перец черный молотый, посолите, всыпьте муку и перемешайте до однородной массы.
Сковороду смажьте растительным маслом, выложите массу и разровняйте. Накройте крышкой и жарьте на минимальном огне 10 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте еще 5-7 минут до золотистой корочки.
Советы:
Творог используйте любой жирности.