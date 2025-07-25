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Кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами: рецепт эффектной закуски
Кабачковый рулет – это летняя закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обеда или ужина.
Основа рулета – это кабачковый корж, который нужно запечь в духовке, затем смазать его сырно-сметанным соусом с чесноком, выложить помидоры, свернуть в рулет и отправить на один час в холодильник.
Ингредиенты:
Для теста:
кабачки – 600 гр;
мука пшеничная – 3 ст л;
яйца куриные – 3 шт;
сметана – 2 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
плавленый сыр – 3 шт;
чеснок – 3 зубчика;
сметана – 4 ст л;
помидоры – 2 шт;
укроп;
соль.
Приготовление:
Кабачки помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке, удалите семена, посолите, оставьте на 5-10 минут, затем слегка отожмите. Добавьте яйца, сметану, муку, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, распределите равномерным слоем кабачковое тесто.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовый корж оставьте до полного остывания.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Плавленый сыр натрите на мелкую терку.
Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Помидоры нарежьте тонкими слайсами.
Для начинки:
В миске смешайте плавленый сыр, чеснок, укроп, сметану и соль.
Готовый кабачковый корж смажьте равномерно сырной массой, выложите полосками помидоры и сверните плотно в рулет. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
Сметану используйте любую.
По желанию сметану можно заменить майонезом.