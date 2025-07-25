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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами: рецепт эффектной закуски

Кабачковый рулет – это летняя закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обеда или ужина.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами

Кабачковый рулет с плавленым сыром и помидорами / © Credits

Основа рулета – это кабачковый корж, который нужно запечь в духовке, затем смазать его сырно-сметанным соусом с чесноком, выложить помидоры, свернуть в рулет и отправить на один час в холодильник.

Ингредиенты:

Для теста:

  • кабачки – 600 гр;

  • мука пшеничная – 3 ст л;

  • яйца куриные – 3 шт;

  • сметана – 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • плавленый сыр – 3 шт;

  • чеснок – 3 зубчика;

  • сметана – 4 ст л;

  • помидоры – 2 шт;

  • укроп;

  • соль.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке, удалите семена, посолите, оставьте на 5-10 минут, затем слегка отожмите. Добавьте яйца, сметану, муку, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.

  2. На противень, застеленный пергаментной бумагой, распределите равномерным слоем кабачковое тесто.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Готовый корж оставьте до полного остывания.

  4. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  5. Плавленый сыр натрите на мелкую терку.

  6. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  7. Помидоры нарежьте тонкими слайсами.

Для начинки:

  1. В миске смешайте плавленый сыр, чеснок, укроп, сметану и соль.

  2. Готовый кабачковый корж смажьте равномерно сырной массой, выложите полосками помидоры и сверните плотно в рулет. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Сметану используйте любую.

  • По желанию сметану можно заменить майонезом.

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Дата публикации
Количество просмотров
180
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