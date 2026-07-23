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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Кабачковый рулет с тунцом: рецепт блюда, которое понравится всем

Холодная закуска, которую обязательно нужно приготовить летом. Даже те, кто не любит кабачки, такое блюдо съедают с удовольствием.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Кабачковый рулет с тунцом

Кабачковый рулет с тунцом / © Credits

Рулет получается сочным, с нежной начинкой из консервированного тунца, сыра, помидор и зелени. Идеально подойдет для диетического или праздничного стола.

Ингредиенты:

  • кабачки — 800 гр;

  • яйца куриные — 3 шт;

  • мука пшеничная — 2 ст л;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • тунец, консервированный в собственном соку — 1 банка (185 гр);

  • сливочный сыр — 150 гр;

  • помидор — 1 шт;

  • зелень (укроп, петрушка).

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут, затем слейте лишнюю жидкость.

  2. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  3. С тунца слейте жидкость и разомните вилкой.

  4. Помидор нарежьте на мелкие кубики.

  5. В миску выложите кабачки, яйца, чеснок, добавьте перец черный молотый, муку, посолите и хорошо перемешайте.

  6. Кабачковую массу выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета, остудите, накройте корж сверху листом чистого пергамента, быстро переверните и аккуратно снимите бумагу.

  8. Кабачковый корж смажьте сливочным сыром, хаотично выложите тунец, помидоры, посыпьте зеленью и плотно сверните в рулет, затем заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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