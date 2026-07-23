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Кабачковый рулет с тунцом: рецепт блюда, которое понравится всем
Холодная закуска, которую обязательно нужно приготовить летом. Даже те, кто не любит кабачки, такое блюдо съедают с удовольствием.
Рулет получается сочным, с нежной начинкой из консервированного тунца, сыра, помидор и зелени. Идеально подойдет для диетического или праздничного стола.
Ингредиенты:
кабачки — 800 гр;
яйца куриные — 3 шт;
мука пшеничная — 2 ст л;
чеснок — 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
тунец, консервированный в собственном соку — 1 банка (185 гр);
сливочный сыр — 150 гр;
помидор — 1 шт;
зелень (укроп, петрушка).
Приготовление:
Кабачки помойте, натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут, затем слейте лишнюю жидкость.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
С тунца слейте жидкость и разомните вилкой.
Помидор нарежьте на мелкие кубики.
В миску выложите кабачки, яйца, чеснок, добавьте перец черный молотый, муку, посолите и хорошо перемешайте.
Кабачковую массу выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета, остудите, накройте корж сверху листом чистого пергамента, быстро переверните и аккуратно снимите бумагу.
Кабачковый корж смажьте сливочным сыром, хаотично выложите тунец, помидоры, посыпьте зеленью и плотно сверните в рулет, затем заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-60 минут.
Советы:
Сыр используйте любой.