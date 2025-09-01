Кабачковый торт: интересный рецепт нежной закуски

Кабачковый торт / © Credits

Одним из таких рецептов является кабачковый торт — аппетитная, нежная и одновременно легкая закуска, которая покоряет вкусом и видом. В отличие от классических сладких тортов, этот вариант готовится на основе овощных коржей из кабачков, которые прослаиваются ароматным соусом из чеснока, укропа и сметаны или майонеза, а также сочными ломтиками помидоров. Как все правильно приготовить рассказали на странице _with_anna._.

Ингредиенты Кабачки 2 шт. Яйца 3 шт. Мука 5 ст. л. Соль Чеснок 2-3 зубчика Майонез Сметана (или густой йогурт) Свежий укроп 1 пучок Помидоры 4 шт. Масло

Приготовление

Натрите кабачки на крупную терку. Добавьте немного соли и оставьте на 10 мин, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите массу, чтобы лепешки не получились водянистыми. В миске смешайте кабачки с яйцами, солью и мукой. Должно получиться тесто средней густоты, похожее на тесто для оладий. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте по 2-3 ст. л. теста и распределяйте его в виде тонких блинов. Жарьте на маленьком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Измельчите укроп и чеснок, смешайте со сметаной и майонезом. Соус должен быть ароматным и густым. Выкладывайте кабачковые лепешки слоями, каждый смазывайте соусом и выкладывайте ломтики помидоров. По желанию можно добавить слой тертого сыра или даже вареных яиц для сытности. Кабачковый торт лучше поставить в холодильник на 1-2 часа, тогда слои пропитаются и блюдо станет более нежным. Перед подачей украсьте свежей зеленью или кольцами помидора.

Советы

Если хотите сделать блюдо более диетическим, используйте духовку вместо сковороды, запекайте лепешки при 180°C около 15 мин.

Для разнообразия можно добавить в соус натертый огурец или немного горчицы.

Кабачковый торт — это отличное сочетание простоты, пользы и нежного вкуса. Он легко готовится, выглядит эффектно и позволяет экспериментировать с начинками. Такое блюдо станет удачным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.