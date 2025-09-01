ТСН в социальных сетях

Рецепты
139
2 мин

Кабачковый торт: интересный рецепт нежной закуски

Кабачки — это не только вкусная и низкокалорийная летняя овощная основа для рагу или запеканки. Они прекрасно подходят и для создания оригинальных блюд, которые станут настоящим украшением праздничного или повседневного стола.

Станислава Бондаренко
1 час. 45 мин.
100 ккал
Кабачковый торт

Кабачковый торт / © Credits

Одним из таких рецептов является кабачковый торт — аппетитная, нежная и одновременно легкая закуска, которая покоряет вкусом и видом. В отличие от классических сладких тортов, этот вариант готовится на основе овощных коржей из кабачков, которые прослаиваются ароматным соусом из чеснока, укропа и сметаны или майонеза, а также сочными ломтиками помидоров. Как все правильно приготовить рассказали на странице _with_anna._.

Ингредиенты

Кабачки
2 шт.
Яйца
3 шт.
Мука
5 ст. л.
Соль
Чеснок
2-3 зубчика
Майонез
Сметана (или густой йогурт)
Свежий укроп
1 пучок
Помидоры
4 шт.
Масло

Приготовление

  1. Натрите кабачки на крупную терку. Добавьте немного соли и оставьте на 10 мин, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите массу, чтобы лепешки не получились водянистыми.

  2. В миске смешайте кабачки с яйцами, солью и мукой. Должно получиться тесто средней густоты, похожее на тесто для оладий.

  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте по 2-3 ст. л. теста и распределяйте его в виде тонких блинов.

  4. Жарьте на маленьком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  5. Измельчите укроп и чеснок, смешайте со сметаной и майонезом. Соус должен быть ароматным и густым.

  6. Выкладывайте кабачковые лепешки слоями, каждый смазывайте соусом и выкладывайте ломтики помидоров. По желанию можно добавить слой тертого сыра или даже вареных яиц для сытности.

  7. Кабачковый торт лучше поставить в холодильник на 1-2 часа, тогда слои пропитаются и блюдо станет более нежным.

  8. Перед подачей украсьте свежей зеленью или кольцами помидора.

Советы

  • Если хотите сделать блюдо более диетическим, используйте духовку вместо сковороды, запекайте лепешки при 180°C около 15 мин.

  • Для разнообразия можно добавить в соус натертый огурец или немного горчицы.

Кабачковый торт — это отличное сочетание простоты, пользы и нежного вкуса. Он легко готовится, выглядит эффектно и позволяет экспериментировать с начинками. Такое блюдо станет удачным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

