- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Кабачковый торт: интересный рецепт нежной закуски
Кабачки — это не только вкусная и низкокалорийная летняя овощная основа для рагу или запеканки. Они прекрасно подходят и для создания оригинальных блюд, которые станут настоящим украшением праздничного или повседневного стола.
Одним из таких рецептов является кабачковый торт — аппетитная, нежная и одновременно легкая закуска, которая покоряет вкусом и видом. В отличие от классических сладких тортов, этот вариант готовится на основе овощных коржей из кабачков, которые прослаиваются ароматным соусом из чеснока, укропа и сметаны или майонеза, а также сочными ломтиками помидоров. Как все правильно приготовить рассказали на странице _with_anna._.
Ингредиенты
- Кабачки
- 2 шт.
- Яйца
- 3 шт.
- Мука
- 5 ст. л.
- Соль
-
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Майонез
-
- Сметана (или густой йогурт)
-
- Свежий укроп
- 1 пучок
- Помидоры
- 4 шт.
- Масло
-
Приготовление
Натрите кабачки на крупную терку. Добавьте немного соли и оставьте на 10 мин, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите массу, чтобы лепешки не получились водянистыми.
В миске смешайте кабачки с яйцами, солью и мукой. Должно получиться тесто средней густоты, похожее на тесто для оладий.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте по 2-3 ст. л. теста и распределяйте его в виде тонких блинов.
Жарьте на маленьком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Измельчите укроп и чеснок, смешайте со сметаной и майонезом. Соус должен быть ароматным и густым.
Выкладывайте кабачковые лепешки слоями, каждый смазывайте соусом и выкладывайте ломтики помидоров. По желанию можно добавить слой тертого сыра или даже вареных яиц для сытности.
Кабачковый торт лучше поставить в холодильник на 1-2 часа, тогда слои пропитаются и блюдо станет более нежным.
Перед подачей украсьте свежей зеленью или кольцами помидора.
Советы
Если хотите сделать блюдо более диетическим, используйте духовку вместо сковороды, запекайте лепешки при 180°C около 15 мин.
Для разнообразия можно добавить в соус натертый огурец или немного горчицы.
Кабачковый торт — это отличное сочетание простоты, пользы и нежного вкуса. Он легко готовится, выглядит эффектно и позволяет экспериментировать с начинками. Такое блюдо станет удачным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.