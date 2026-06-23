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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Кабачок "осьминог": летний рецепт оригинальной закуски

Кабачок «осьминог» — хрустящий, золотистый, нежный внутри, с ароматным соусом из сметаны, укропа и чеснока — может стать идеальным вариантом обеда или лёгкого ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

На странице nisenitnitsia рассказали о простом рецепте кабачка «осьминога» — блюда, в котором сочетаются сезонные овощи, простое тесто и нежный соус. Минимум продуктов, максимум вкуса.

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Ингредиенты

кабачок
яйца
мука
соль
сметана
укроп
чеснок
Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

  1. Сначала очистите кабачок и нарежьте его ломтиками, затем придайте им форму осьминога.

  2. Посолите по вкусу, чтобы подчеркнуть естественную нежность овоща.

  3. В миске взбейте яйца и добавьте немного муки. Должен получиться легкий и нежный кляр, который обволакивает кабачок тонким слоем.

  4. Обваляйте кусочки кабачка в кляре и обжарьте их на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки. Именно эта хрустящая корочка делает блюдо таким привлекательным.

  5. Параллельно приготовьте соус: смешайте сметану с мелко нарезанным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Это классическое сочетание, которое придаёт блюду свежесть и лёгкую пикантность.

  6. Подавайте кабачки горячими и полейте соусом или подавайте его отдельно.

Советы

  • Чтобы блюдо получилось ещё более хрустящим, можно немного увеличить количество муки в кляре — это придаст корочке более выраженную текстуру.

  • Также соус легко адаптировать под свой вкус: вместо сметаны можно использовать другую основу по желанию.

Кабачок «осьминог» — пример того, как из самых простых ингредиентов можно приготовить интересное блюдо. Это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно покушать без лишних усилий.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
215
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