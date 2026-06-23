Кабачок "осьминог": летний рецепт оригинальной закуски

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

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На странице nisenitnitsia рассказали о простом рецепте кабачка «осьминога» — блюда, в котором сочетаются сезонные овощи, простое тесто и нежный соус. Минимум продуктов, максимум вкуса.

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Ингредиенты кабачок яйца мука соль сметана укроп чеснок

Кабачок «осьминог» tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

Сначала очистите кабачок и нарежьте его ломтиками, затем придайте им форму осьминога. Посолите по вкусу, чтобы подчеркнуть естественную нежность овоща. В миске взбейте яйца и добавьте немного муки. Должен получиться легкий и нежный кляр, который обволакивает кабачок тонким слоем. Обваляйте кусочки кабачка в кляре и обжарьте их на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки. Именно эта хрустящая корочка делает блюдо таким привлекательным. Параллельно приготовьте соус: смешайте сметану с мелко нарезанным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Это классическое сочетание, которое придаёт блюду свежесть и лёгкую пикантность. Подавайте кабачки горячими и полейте соусом или подавайте его отдельно.

Советы

Чтобы блюдо получилось ещё более хрустящим, можно немного увеличить количество муки в кляре — это придаст корочке более выраженную текстуру.

Также соус легко адаптировать под свой вкус: вместо сметаны можно использовать другую основу по желанию.

Кабачок «осьминог» — пример того, как из самых простых ингредиентов можно приготовить интересное блюдо. Это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно покушать без лишних усилий.

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