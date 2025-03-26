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Как быстро и легко приготовить суши-торт с помощью пакета из-под молока или сока

Как быстро и легко приготовить суши-торт с помощью пакета из-под молока или сока

Суши-торт / Фото: Credits

Суши-торт – это оригинальный и вкусный вариант подачи традиционных японских суши в виде праздничного блюда.

Такое блюдо выглядит эффектно, а его приготовление занимает минимум времени. Главное преимущество суши-торта – его можно легко сделать в домашних условиях даже без специального оборудования. Для этого понадобится обычный пакет из-под молока или сока, который выполняет роль формы и как правильно сделать все рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Вареный рис для суши
250 г
Рисовый уксус
Сахар
Соленая семга
150 г
Огурец
1/2 шт.
Сливочный сыр
300 г
Нори
1 письмо
Соус унаги
Поджаренный кунж

Приготовление

  1. Возьмите пустой пакет из молока или сока, хорошо вымойте его и просушите.
  2. Отрежьте верхнюю часть, чтобы образовалась прямоугольная форма.
  3. Выстелите внутреннюю часть пакета пищевой пленкой – это поможет легко вынуть суши-торт после формовки.
  4. Сваренному рису для суши дайте остыть, смешайте его с рисовым уксусом и сахаром.
  5. Выложите в подготовленную форму первый слой риса, равномерно распределите его по дну и слегка утрамбуйте.
  6. Следующим слоем выложите сливочный сыр, разровняйте его ложкой или лопаткой.
  7. Добавьте кусочки соленой семги и кружочки огурца.
  8. Покройте все листом норы.
  9. Повторите слои, если форма позволяет чередовать рис, сливочный сыр, рыбу и овощи.
  10. Хорошо утрамбуйте все пласты, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.
  11. Осторожно извлеките суши-торт из формы и снимите пленку.
  12. Перед подачей полейте его соусом унаги, который придаст блюду особый вкус.
  13. Посыпьте жареным кунжутом для дополнительного аромата и хрустящей текстуры.
  14. Нарежьте суши-торт порционными кусочками и подавайте на стол.

Советы:

  • Если хотите получить более пикантный вкус, можно добавить немного васаби между слоями.
  • Для разнообразия начинок попробуйте добавить авокадо, креветки или копченого угря.
  • Охлаждение перед подачей поможет всем слоям сцепиться и сделает нарезку аккуратной.

Суши-торт – это отличная альтернатива традиционным суше, которая подходит для праздничных событий или просто для разнообразия домашнего меню. Попробуйте создать собственный вариант суши-торта и экспериментируйте с любимыми ингредиентами.

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