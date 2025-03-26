Как быстро и легко приготовить суши-торт с помощью пакета из-под молока или сока

Суши-торт – это оригинальный и вкусный вариант подачи традиционных японских суши в виде праздничного блюда.

Такое блюдо выглядит эффектно, а его приготовление занимает минимум времени. Главное преимущество суши-торта – его можно легко сделать в домашних условиях даже без специального оборудования. Для этого понадобится обычный пакет из-под молока или сока, который выполняет роль формы и как правильно сделать все рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Вареный рис для суши 250 г Рисовый уксус Сахар Соленая семга 150 г Огурец 1/2 шт. Сливочный сыр 300 г Нори 1 письмо Соус унаги Поджаренный кунж

Приготовление

Возьмите пустой пакет из молока или сока, хорошо вымойте его и просушите. Отрежьте верхнюю часть, чтобы образовалась прямоугольная форма. Выстелите внутреннюю часть пакета пищевой пленкой – это поможет легко вынуть суши-торт после формовки. Сваренному рису для суши дайте остыть, смешайте его с рисовым уксусом и сахаром. Выложите в подготовленную форму первый слой риса, равномерно распределите его по дну и слегка утрамбуйте. Следующим слоем выложите сливочный сыр, разровняйте его ложкой или лопаткой. Добавьте кусочки соленой семги и кружочки огурца. Покройте все листом норы. Повторите слои, если форма позволяет чередовать рис, сливочный сыр, рыбу и овощи. Хорошо утрамбуйте все пласты, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час. Осторожно извлеките суши-торт из формы и снимите пленку. Перед подачей полейте его соусом унаги, который придаст блюду особый вкус. Посыпьте жареным кунжутом для дополнительного аромата и хрустящей текстуры. Нарежьте суши-торт порционными кусочками и подавайте на стол.

Советы:

Если хотите получить более пикантный вкус, можно добавить немного васаби между слоями.

Для разнообразия начинок попробуйте добавить авокадо, креветки или копченого угря.

Охлаждение перед подачей поможет всем слоям сцепиться и сделает нарезку аккуратной.

Суши-торт – это отличная альтернатива традиционным суше, которая подходит для праздничных событий или просто для разнообразия домашнего меню. Попробуйте создать собственный вариант суши-торта и экспериментируйте с любимыми ингредиентами.

Читайте также: