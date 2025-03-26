Как быстро и легко приготовить суши-торт с помощью пакета из-под молока или сока

Суши-торт – это оригинальный и вкусный вариант подачи традиционных японских суши в виде праздничного блюда.
Такое блюдо выглядит эффектно, а его приготовление занимает минимум времени. Главное преимущество суши-торта – его можно легко сделать в домашних условиях даже без специального оборудования. Для этого понадобится обычный пакет из-под молока или сока, который выполняет роль формы и как правильно сделать все рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Вареный рис для суши
- 250 г
- Рисовый уксус
- Сахар
- Соленая семга
- 150 г
- Огурец
- 1/2 шт.
- Сливочный сыр
- 300 г
- Нори
- 1 письмо
- Соус унаги
- Поджаренный кунж
Приготовление
- Возьмите пустой пакет из молока или сока, хорошо вымойте его и просушите.
- Отрежьте верхнюю часть, чтобы образовалась прямоугольная форма.
- Выстелите внутреннюю часть пакета пищевой пленкой – это поможет легко вынуть суши-торт после формовки.
- Сваренному рису для суши дайте остыть, смешайте его с рисовым уксусом и сахаром.
- Выложите в подготовленную форму первый слой риса, равномерно распределите его по дну и слегка утрамбуйте.
- Следующим слоем выложите сливочный сыр, разровняйте его ложкой или лопаткой.
- Добавьте кусочки соленой семги и кружочки огурца.
- Покройте все листом норы.
- Повторите слои, если форма позволяет чередовать рис, сливочный сыр, рыбу и овощи.
- Хорошо утрамбуйте все пласты, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.
- Осторожно извлеките суши-торт из формы и снимите пленку.
- Перед подачей полейте его соусом унаги, который придаст блюду особый вкус.
- Посыпьте жареным кунжутом для дополнительного аромата и хрустящей текстуры.
- Нарежьте суши-торт порционными кусочками и подавайте на стол.
Советы:
- Если хотите получить более пикантный вкус, можно добавить немного васаби между слоями.
- Для разнообразия начинок попробуйте добавить авокадо, креветки или копченого угря.
- Охлаждение перед подачей поможет всем слоям сцепиться и сделает нарезку аккуратной.
Суши-торт – это отличная альтернатива традиционным суше, которая подходит для праздничных событий или просто для разнообразия домашнего меню. Попробуйте создать собственный вариант суши-торта и экспериментируйте с любимыми ингредиентами.
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