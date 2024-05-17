Как быстро и легко приготовить вкусные ленивые голубцы: рецептом поделилась фуд-блогер

Голубцы – это вкусно, но готовить их очень долго. Единственный быстрый процесс, связанный с ними, это то, что они быстро заканчиваются!

На своей странице фуд-блогер Аня Тимошенко поделилась интересным рецептом ленивых голубцов, над которыми не нужно колдовать целый день, чтобы вечером их уже не было. Хозяйке это, конечно, всегда комплимент, но на следующий день все по кругу. Поэтому, вот рецепт голубцов, что больше напоминает рецепт котлет. Быстро, легко и вкусно.

Ингредиенты Фарш 800 г Рис 150 г Молодая капуста половина кочана Половина кочана Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Томатная паста 2 ст.л Сметана 3 ст.л Мука 1 ст.л Соль Специи Масло для жарки Вода 0,5л

Приготовление:

Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости;

Туда добавить нашинкованую капусту и тушить все 10-15 мин;

В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи;

Посолить и добавить специи;

Вымешать и сформировать голубцы;

Выложить их на противень;

Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду;

Перемешать и залить голубцы;

Поставить в духовку на 40-50 минут.

#ленивиголубцы #рецепт #капуста #скоро #обед #блюда ♬ @timoshenkoanna13 Ленивые голубцы Линивые даже для самых ленивых Нужно ✅ Фарш 800 гр Рис сухой 150 гр Капуста молодая,половина кочан Лук 1 шт Морковь 1 шт Томатная паста 2 ст.л Сметана 3 ст. жаренье Вода 0,5 л Приготовление ✅ Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту, тушить 10-15 мин. В миске смешать фарш, предварительно отварной рис и овощи. Посолить и добавить специи, у меня черный перец и сухой чеснок. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень. Для заливки смешать том.пасту, сметану, муку, соль и воду. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40-50 мин. Очень вкусные и нежные Обязательно храните и готовьте #голубцы

По желанию можете изменить какие-нибудь ингредиенты, что-то добавить, что-то убрать. Также, такой рецепт можно трансформировать в вегетарианский, просто убрав мясо.

Читайте также: