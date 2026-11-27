Штолен / © Associated Press

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Традиционную рождественскую выпечку, штоллен, можно приготовить по-разному: с нежной марципановой начинкой, аппетитным изюмом в роме или щедрой маковой начинкой.

ТСН.ua собрал три подробных рецепта праздничного штолена с точными пропорциями ингредиентов, временем приготовления и температурным режимом для идеального результата.

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В дрожжевом штолене по рецепту кондитера из шоу «The Great British Bake Off» — 225 г марципана для выпечки. Ещё два варианта этой выпечки готовят на творожном тесте без дрожжевой расстойки — с изюмом или маково-марципановой начинкой.

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Дрожжевой штолен с марципановой начинкой

Этим рецептом дрожжевого штолена поделился сайт The Great British Bake Off. В нём сухофрукты, цукаты и миндаль добавляют сразу в тесто, а марципан кладут внутрь отдельным слоем и заворачивают. Тесто нужно дать дважды подняться, но зато вы получите красивый и сладкий марципановый узор на разрезе.

Из этих продуктов получится один большой штолен, которого хватит на 10–12 кусочков. Тесто замешивают 6–7 минут, дают ему подняться в первый раз в течение 1–1,5 часа, а во второй раз — от 45 до 60 минут. В духовке выпечка пробудет 1 час, но также стоит заложить отдельное время на подготовку ингредиентов, формовку и охлаждение готового изделия.

Ингредиенты для теста и начинки:

500 г белой пшеничной муки с высоким содержанием белка, плюс немного — для рабочей поверхности;

100 г мелкого сахара;

10 г быстродействующих сухих дрожжей;

10 г соли;

150 г мягкого несоленого сливочного масла;

250 мл цельного молока;

по щепотке молотого мускатного ореха и молотой гвоздики;

½ ч. л. ванильного экстракта;

2 капли миндального экстракта;

55 г очищенного от кожицы миндаля, мелко нарезанного;

200 г изюма;

100 г мелких сушеных изюмчиков;

125 г смеси цукатов из цитрусовых корок;

25 г растопленного сливочного масла для слоя теста;

225 г марципана.

Для смазывания

25 г растопленного сливочного масла;

2 ст. л. сахарной пудры.

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Как приготовить

В большую миску насыпьте 500 г муки и 100 г сахара. С одной стороны выложите 10 г дрожжей, а с противоположной — 10 г соли. Добавьте 150 г мягкого сливочного масла, сначала влейте 200 мл молока и перемешайте. Затем влейте оставшееся молоко, переложите всё на обильно присыпанный мукой стол и вымешивайте 6–7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.

В другой миске смешайте мускатный орех, гвоздику, ванильный и миндальный экстракты, 55 г миндаля, 200 г изюма, 100 г коринки и 125 г цукатов. Положите сверху тесто и введите добавки движениями от краев к центру.

Затем накройте пищевой пленкой и оставьте тесто в тёплом месте на 1–1,5 часа. Оно должно увеличиться вдвое.

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Когда тесто поднимется, выньте его из миски, прижмите и раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в прямоугольник размером примерно 45 × 35 см. Смажьте 25 г растопленного масла. Раскатайте 225 г марципана в пласт размером примерно 25 × 15 см и положите сверху.

Сверните тесто в рулет так, чтобы марципан оказался внутри. Переложите на большой противень, застеленный пергаментом, накройте и оставьте ещё на 45–60 минут, пока штолен не увеличится вдвое.

Разогрейте духовку до 190 °C или до 170 °C с конвекцией и поставьте туда штолен выпекаться на 1 час. Достаньте выпечку из духовки, смажьте оставшимися 25 г растопленного масла и посыпьте 2 ст. л. сахарной пудры. Подавать выпечку следует охлажденной.

Сырный штолен с изюмом без дрожжей

Сырный штолен по рецепту кулинарной команды известной марки Dr. Oetker готовится без ожидания, пока тесто поднимется. Сочность выпечке придает нежирный творог, а насыщенный аромат — изюм, замоченный в роме, цитрусовые цукаты и специи. Лучше замочить изюм с вечера, чтобы на следующий день сразу замесить тесто.

Из этой порции получается один штолен, который можно разделить примерно на 20 кусочков. Само приготовление займет около 40 минут, выпекание — примерно 55 минут, также потребуется время на замачивание изюма — от нескольких часов до целой ночи.

Ингредиенты для теста:

375 г изюма;

100 мл рома;

500 г пшеничной муки, дополнительно — для рабочей поверхности;

16 г разрыхлителя;

150 г сахара;

8 г ванильного сахара;

щепотка соли;

4 капли ароматизатора «Масло-ваниль» Dr. Oetker;

молотые гвоздика, кардамон, имбирь, мускатный орех и корица — каждой специи по кончику ножа;

6 г готовой тертой апельсиновой цедры Dr. Oetker Finesse;

2 яйца размера M;

200 г мягкого сливочного масла или маргарина;

250 г нежирного творога типа quark;

250 г молотого миндаля;

100 г цукатов из лимонной цедры;

100 г цукатов из апельсиновой цедры.

Для смазки:

примерно 100 г сливочного масла;

примерно 50 г сахарной пудры.

Приготовление

Добавьте 100 мл рома к 375 г изюма и оставьте настаиваться на несколько часов, а ещё лучше — на всю ночь. Противень застелите пергаментом в три слоя, чтобы дно выпечки не подгорело и не стало слишком темным во время запекания. Разогрейте духовку до 250 °C при верхнем и нижнем нагреве или до 230 °C с конвекцией. Обратите внимание, что это начальная температура для разогрева, и перед тем как поставить форму, её следует уменьшить.

Смешайте 500 г муки с 16 г разрыхлителя. Добавьте обычный и ванильный сахар, соль, ароматизатор, пряности, 6 г цедры, 2 яйца, 200 г мягкого масла и 250 г творога. Замесите тесто миксером с насадками-крючками сначала на самой низкой, затем на самой высокой скорости.

На слегка присыпанной мукой поверхности добавьте в тесто 250 г молотого миндаля, по 100 г лимонных и апельсиновых цукатов и замоченный в роме изюм. Вымесите до однородной консистенции.

Раскатайте тесто в квадрат размером 30 × 30 см и сверните в рулет. С помощью скалки сделайте продольные углубления. Перегните левую сторону на правую с небольшим смещением. Руками сформируйте посередине продольный валик, а бока плотно прижмите вверх. Переложите штолен на противень. Уменьшите температуру духовки до 160 °C для верхнего и нижнего нагрева или до 140 °C с конвекцией и поместите туда тесто. Выпекайте в нижней трети духовки около 55 минут.

Растопите около 100 г сливочного масла. Как только вы вынете штолен из духовки, смажьте его половиной масла и посыпьте половиной сахарной пудры. Дайте выпечке немного остыть на решетке, после чего нанесите оставшееся масло и пудру.

Если вы не хотите использовать алкоголь, изюм можно запарить горячей водой — такой вариант рекомендуют сами авторы рецепта.

Маковый штолен с марципаном на творожном тесте

Во втором рецепте от команды Dr. Oetker начинка находится внутри рулета. Мак смешивают с желтком и измельчённым миндалем и выкладывают поверх тонкого слоя марципана. Для этого понадобится готовая маковая масса для выпечки — именно она обеспечивает нужный состав начинки по рецепту.

Из этих продуктов получится один штолен примерно на 20 кусочков. Подготовка займет 40 минут, а выпечка — около 60 минут. Ждать, пока тесто поднимется, не нужно.

Ингредиенты для теста:

400 г пшеничной муки, плюс — для посыпки рабочей поверхности;

4 ровные ч. л. разрыхлителя;

100 г сахара;

½ ампулы ромового ароматизатора Dr. Oetker;

щепотка соли;

молотые гвоздика, кардамон, имбирь и свеженатертый мускатный орех — каждой пряности по кончику ножа;

1 яйцо размера M;

200 г мягкого сливочного масла или маргарина;

250 г нежирного творога

Для начинки и смазывания теста:

еще 1 яйцо размера M, разделенное на белок и желток;

100 г марципановой массы;

250 г готовой сладкой маковой начинки Mohn-Back;

100 г молотого миндаля.

Для смазывания готового изделия

примерно 50 г сливочного масла;

примерно 50 г сахарной пудры.

Приготовление

Застелите противень пергаментом, сложенным втрое. Разогрейте духовку до 250 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева или до 230 °C с конвекцией.

Смешайте 400 г муки с четырьмя чайными ложками разрыхлителя без горки. Добавьте 100 г сахара, ромовый ароматизатор, соль, специи, одно цельное яйцо, 200 г мягкого сливочного масла и 250 г творога. Замесите однородное гладкое тесто миксером с насадками-крючками: сначала недолго на самой низкой скорости, а затем на максимальной.

Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности в квадрат размером 30 × 30 см и смажьте белком ещё одного яйца.

Разомните 100 г марципановой массы. Раскатайте её между двумя слоями разрезанного пакета для заморозки в прямоугольник размером 28 × 20 см. Снимите пленку и переложите марципан на тесто.

Смешайте 250 г готовой маковой начинки с желтком ещё одного яйца и 100 г молотого миндаля. Равномерно распределите эту смесь по марципановому слою. Сверните тесто в рулет и хорошо зажмите края.

С помощью скалки сделайте вдоль рулета углубления. Переложите одну часть поверх другой с небольшим смещением. Сформируйте по центру продольный гребень и плотно прижмите края вверх.

Переложите штолен на подготовленный противень и уменьшите температуру духовки до 180 °C при верхнем и нижнем нагреве или до 160 °C в режиме конвекции. Выпекайте примерно 60 минут.

Затем растопите примерно 50 г масла. Горячий штолен смажьте половиной масла и посыпьте половиной сахарной пудры. Дайте выпечке немного остыть на решетке и повторите процедуру с оставшимся маслом и сахарной пудрой.

Штолен можно приготовить заранее к Рождеству

Сухофрукты и пряности постепенно отдают аромат тесту, поэтому рождественский штолен часто выпекают за несколько недель до праздника. Для приведенного выше творожного варианта с изюмом авторы рецепта советуют полностью остудить выпечку, завернуть в фольгу, затем положить в пакет для заморозки и хранить в прохладном месте около трех недель.

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