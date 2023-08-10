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Как быстро помыть грибы: простой лайфхак от шеф-повара

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
736
Время на прочтение
1 мин
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Как быстро помыть грибы: простой лайфхак от шеф-повара

Лисички / Фото: Credits

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram показал простой способ как быстро и просто помыть лисички.

Такие грибы характерны тем, что они имеют яркий цвет, красивую форму и растут на песке. Соответственно вымывать песчинки из лисичек не просто, однако шеф-повара пользуются простым и доступным способом.

1. Залить грибы холодной водой в миске и немного промыть.

2. Переместить грибы на противень и посыпать через сито ровным слоем муки и слегка перемешать руками.

3. Оставить на 8-10 минут для того, чтобы мука разбухла и впитала всю грязь оставшуюся на грибах.

4. Промыть грибы под проточной холодной водой, и откинуть на салфетки или кухонное полотенце, чтобы забрать лишнюю воду.

5. Этим лайфхаком пользуются профессиональные повара годами, забирайте его себе, чтобы хоть немного облегчить жизнь.

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