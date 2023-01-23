Как быстро приготовить идеальное яйцо пашот: пошаговый рецепт

Яйцо пашот получается с нежным белком и жидким желтком. Это отличный вариант для тех, у кого мало времени утром для приготовления завтрака. Шеф-повар Павел Дьячек рассказывает, как его правильно приготовить.

Для яйца пашот берем яйцо любой температуры. Будем его варить с помощью пищевой пленки. В кастрюле можно варить сразу несколько яиц.

1. Наливаем полкастрюли воды и ставим ее на средний огонь.

2. Берем миску, накрываем ее пищевой пленкой, наливаем на нее 1 столовую ложку подсолнечного масла, добавляем немножко соли и разбиваем яйцо.

3. Затем аккуратно и плотно заматываем пленку, не оставляя в ней воздуха. Опускаем яйцо, замотанное в пленку, в кастрюлю с кипяченной водой, варим 3 минуты.

4. Аккуратно берем рукой хвостик пленки, разворачиваем ее и достаем без яйца. Яйцо на несколько секунд оставляем в воде для того, чтобы белок до конца свернулся. Затем вынимаем шумовкой и само яйцо.

Яйцо пашот можно подать с соленой овсянкой, макаронами, зеленым салатом или авокадо-тостом. При прокалывании вилкой белка, желток красиво вытекает.

Приятного аппетита!

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