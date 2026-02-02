ТСН в социальных сетях

Рецепты
95
1 мин

Как быстро приготовить творожную запеканку без муки и крахмала

Если вы ищете десерт, который сочетает в себе легкость, пользу и вкус детства, эта творожная запеканка станет вашим новым фаворитом. Без муки и крахмала, но с возможностью добавить любые ягоды, она идеально вписывается в современный рацион и даже может стать еженедельным «маленьким праздником» на вашем столе.

Станислава Бондаренко
1 час
145 ккал
Творожная запеканка

Творожная запеканка / © Instagram

Творожная запеканка — это классика, которую можно готовить без лишней суеты. Ее секрет в простых, доступных ингредиентах и универсальности, вы легко можете менять начинку в зависимости от сезона или настроения. Как все правильно сделать рассказали на странице Tasty Stories

Ингредиенты

Творог
600-700 г
Яйцо 1 шт.
Сметана
3 ст. л.
Ванильный сахар
1 ст. л
Сахар
1-2 ст. л
Ягоды (черника, малина, клубника, смесь замороженных ягод)

Приготовление

  1. Смешиваем творог, яйцо, сметану, ванильный сахар и сахар. Для идеальной текстуры используйте погружной блендер, он сделает массу нежной и однородной.

  2. Добавляем ягоды и аккуратно перемешиваем ложкой. Так они не раздавятся, но равномерно распределятся по запеканке.

  3. Выкладываем смесь в форму, желательно застеленную пергаментом.

  4. Ставим форму в разогретую до 160°C духовку и запекаем 50-60 мин в режиме верх-низ.

Запеканка получается нежной, воздушной, с легким карамельным оттенком сверху. А ягоды внутри добавляют свежести и яркого вкуса.

Этот десерт идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту приготовления, но не готов жертвовать вкусом. К тому же запеканка без муки и крахмала — отличный вариант для легкого перекуса или завтрака.

Творожная запеканка без муки и крахмала — это не просто десерт, а маленькая кулинарная радость, которую можно часто себе позволять. Простота приготовления, минимум ингредиентов и максимум вкуса делают ее идеальным выбором для современной украинской кухни.

