Как быстро приготовить творожную запеканку без муки и крахмала

Творожная запеканка

Творожная запеканка — это классика, которую можно готовить без лишней суеты. Ее секрет в простых, доступных ингредиентах и универсальности, вы легко можете менять начинку в зависимости от сезона или настроения. Как все правильно сделать рассказали на странице Tasty Stories

Ингредиенты Творог 600-700 г Яйцо 1 шт. Сметана 3 ст. л. Ванильный сахар 1 ст. л Сахар 1-2 ст. л Ягоды (черника, малина, клубника, смесь замороженных ягод)

Приготовление

Смешиваем творог, яйцо, сметану, ванильный сахар и сахар. Для идеальной текстуры используйте погружной блендер, он сделает массу нежной и однородной. Добавляем ягоды и аккуратно перемешиваем ложкой. Так они не раздавятся, но равномерно распределятся по запеканке. Выкладываем смесь в форму, желательно застеленную пергаментом. Ставим форму в разогретую до 160°C духовку и запекаем 50-60 мин в режиме верх-низ.

Запеканка получается нежной, воздушной, с легким карамельным оттенком сверху. А ягоды внутри добавляют свежести и яркого вкуса.

Этот десерт идеально подходит для тех, кто ценит скорость и простоту приготовления, но не готов жертвовать вкусом. К тому же запеканка без муки и крахмала — отличный вариант для легкого перекуса или завтрака.

Творожная запеканка без муки и крахмала — это не просто десерт, а маленькая кулинарная радость, которую можно часто себе позволять. Простота приготовления, минимум ингредиентов и максимум вкуса делают ее идеальным выбором для современной украинской кухни.