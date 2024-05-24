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Как быстро приготовить запеканку с колбасой и сыром: рецепт от фуд-блогера

Как быстро приготовить запеканку с колбасой и сыром: рецепт от фуд-блогера

Запеканка с колбасой и сыром / Фото: Credits

Максимально простой и вкусный рецепт запеканки, которая будет идеально подойдет на завтрак или просто к чаю.

На своей странице Instagram фуд-блогер Sema Cenik часто постит интересные и простые рецепты, которые по силам повторить у себя на кухне. В одном из своих видео она показала, как приготовить пирог из продуктов, которые всегда можно найти в холодильнике почти каждой хозяйки.

Ингредиенты

Лаваш
Колбаса копченая
Яйца
3 шт
Молоко
150 мл
Сыр твердый
150 г
Соль
Петрушка

Приготовление:

  • Лаваш соберите гармошкой и сложите в форму;
  • Нарежьте колбасу и положите между складками лаваша;
  • К яйцам добавьте молоко, тертый сыр и соль, хорошо все перемешайте;
  • Мелко нарежьте петрушку и добавьте к яйцам и сыру;
  • Равномерно залейте яйцом ваш лаваш;
  • Поставьте в духовку на 180°C на 20 минут;

Советы:

  • Количество лаваша зависит от размера вашей формы для выпечки;
  • Начинку вы можете выбрать по своему усмотрению;

Простые и вкусные рецепты экономят ваше время и спасают ситуацию с неожиданнымих гостями.

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