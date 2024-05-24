Как быстро приготовить запеканку с колбасой и сыром: рецепт от фуд-блогера

Максимально простой и вкусный рецепт запеканки, которая будет идеально подойдет на завтрак или просто к чаю.
На своей странице Instagram фуд-блогер Sema Cenik часто постит интересные и простые рецепты, которые по силам повторить у себя на кухне. В одном из своих видео она показала, как приготовить пирог из продуктов, которые всегда можно найти в холодильнике почти каждой хозяйки.
Ингредиенты
- Лаваш
- Колбаса копченая
- Яйца
- 3 шт
- Молоко
- 150 мл
- Сыр твердый
- 150 г
- Соль
- Петрушка
Приготовление:
- Лаваш соберите гармошкой и сложите в форму;
- Нарежьте колбасу и положите между складками лаваша;
- К яйцам добавьте молоко, тертый сыр и соль, хорошо все перемешайте;
- Мелко нарежьте петрушку и добавьте к яйцам и сыру;
- Равномерно залейте яйцом ваш лаваш;
- Поставьте в духовку на 180°C на 20 минут;
Советы:
- Количество лаваша зависит от размера вашей формы для выпечки;
- Начинку вы можете выбрать по своему усмотрению;
Простые и вкусные рецепты экономят ваше время и спасают ситуацию с неожиданнымих гостями.
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