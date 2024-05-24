Как быстро приготовить запеканку с колбасой и сыром: рецепт от фуд-блогера

Максимально простой и вкусный рецепт запеканки, которая будет идеально подойдет на завтрак или просто к чаю.

На своей странице Instagram фуд-блогер Sema Cenik часто постит интересные и простые рецепты, которые по силам повторить у себя на кухне. В одном из своих видео она показала, как приготовить пирог из продуктов, которые всегда можно найти в холодильнике почти каждой хозяйки.

Ингредиенты Лаваш Колбаса копченая Яйца 3 шт Молоко 150 мл Сыр твердый 150 г Соль Петрушка

Приготовление:

Лаваш соберите гармошкой и сложите в форму;

Нарежьте колбасу и положите между складками лаваша;

К яйцам добавьте молоко, тертый сыр и соль, хорошо все перемешайте;

Мелко нарежьте петрушку и добавьте к яйцам и сыру;

Равномерно залейте яйцом ваш лаваш;

Поставьте в духовку на 180°C на 20 минут;

Советы:

Количество лаваша зависит от размера вашей формы для выпечки;

Начинку вы можете выбрать по своему усмотрению;

Простые и вкусные рецепты экономят ваше время и спасают ситуацию с неожиданнымих гостями.

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