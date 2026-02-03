Как легко и без лишних хлопот приготовить рис с куриными бедрами в рукаве

Рис с бедрами в рукаве tiktok.com_@mil_alexx_pp

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на долгие поварские эксперименты. Но что делать, если хочется чего-то сытного, ароматного и одновременно здорового, ответ — кулинарный рукав для запекания. Этот маленький помощник делает чудеса, ведь сохраняет все соки, ароматы и витамины, а вы получаете нежное куриное мясо с идеально приготовленным рисом и овощами.

Этот рецепт особенно понравится тем, кто ценит пряные блюда, потому что куриные бедра маринуются в смеси специй, карри и копченой паприки. К тому же вы можете смело менять пропорции овощей или добавлять свои любимые специи. О рецепте рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты куриные бедра и голени 800 г морковь 150 г лук 120 г рис 250 г вода 500 мл соль копчёная паприка кари оливковое масло смесь специй для курицы чеснок 2 зубчика свежая зелень

Приготовление

Промойте бедра, добавьте соль, перец, смесь специй, паприку, карри и выдавленный чеснок. Залейте маслом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью. Завяжите кулинарный рукав с одной стороны, внутрь всыпьте промытый рис, добавьте нарезанный лук и морковь, посолите и влейте воду. Перемешайте. Выложите замаринованную курицу поверх овощей, закройте рукав. Отправьте блюдо в разогретую духовку на 180°C на 60 мин.

Слегка разрежьте рукав, выложите рис с курицей на тарелку, украсьте свежей зеленью и наслаждайтесь.

Это блюдо — настоящее спасение для тех, кто хочет сытно, быстро и красиво. Оно идеально подходит для семейного ужина, обеда с друзьями или даже для праздничного стола. А главное — минимум посуды, максимум вкуса.