Как легко и без лишних хлопот приготовить рис с куриными бедрами в рукаве
Кто из нас не мечтает об ужине, который готовится сам, а вы лишь наслаждаетесь ароматом и вкусом. Сегодня расскажем вам о рецепте, который точно станет вашим фаворитом в будни и праздники.
Современный ритм жизни часто не оставляет времени на долгие поварские эксперименты. Но что делать, если хочется чего-то сытного, ароматного и одновременно здорового, ответ — кулинарный рукав для запекания. Этот маленький помощник делает чудеса, ведь сохраняет все соки, ароматы и витамины, а вы получаете нежное куриное мясо с идеально приготовленным рисом и овощами.
Этот рецепт особенно понравится тем, кто ценит пряные блюда, потому что куриные бедра маринуются в смеси специй, карри и копченой паприки. К тому же вы можете смело менять пропорции овощей или добавлять свои любимые специи. О рецепте рассказали на странице mil_alexx_pp
Ингредиенты
- куриные бедра и голени
- 800 г
- морковь
- 150 г
- лук
- 120 г
- рис
- 250 г
- вода
- 500 мл
- соль
-
- копчёная паприка
-
- кари
-
- оливковое масло
-
- смесь специй для курицы
-
- чеснок
- 2 зубчика
- свежая зелень
-
Приготовление
Промойте бедра, добавьте соль, перец, смесь специй, паприку, карри и выдавленный чеснок. Залейте маслом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью.
Завяжите кулинарный рукав с одной стороны, внутрь всыпьте промытый рис, добавьте нарезанный лук и морковь, посолите и влейте воду. Перемешайте.
Выложите замаринованную курицу поверх овощей, закройте рукав.
Отправьте блюдо в разогретую духовку на 180°C на 60 мин.
Слегка разрежьте рукав, выложите рис с курицей на тарелку, украсьте свежей зеленью и наслаждайтесь.
Это блюдо — настоящее спасение для тех, кто хочет сытно, быстро и красиво. Оно идеально подходит для семейного ужина, обеда с друзьями или даже для праздничного стола. А главное — минимум посуды, максимум вкуса.