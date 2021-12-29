Как накормить и развлечь гостей на Новый год: рецепт печенья с предсказаниями

Как накормить и развлечь гостей на Новый год: рецепт печенья с предсказаниями

В новогоднюю ночь мы все хоть ненадолго становимся детьми. В эту волшебную ночь мы ждем чуда, загадываем желания, пытаемся заглянуть в будущее.

Прекрасный способ подарить своим гостям доброе настроение – поставить на новогодний стол печенье с предсказаниями. Каждый сам выберет свою судьбу, и она гарантированно будет счастливой и сулить радостные изменения в жизни. Теперь только от вас зависит, что уготовит грядущий год вашим близким.

Ингредиенты:

0,5 стакана муки

0,5 стакана сахара

2 белка

3 столовые ложки растительного масла

2-3 столовые ложки воды

щепотка соли

Приготовление

Белки взбить с щепоткой соли до увеличения в объеме и пышного состояния, после чего ввести сахар и взбивать до устойчивых пиков.

В подготовленные белки всыпать просеянную муку, влить растительное масло и аккуратно перемешать до однородного состояния.

Добавив немного воды комнатной температуры, добиться консистенции теста, напоминающей сгущенное молоко.

Тесто выкладывать по 1 чайной ложке на пергамент или силиконовый коврик и равномерно размазать в круглые блинчики диаметром около 8 см.

Выпекать 5-7 минут при 180°С до зарумянивания краев заготовок.

Готовое печенье по одному снимать лопаткой с пергамента, поместить в центр каждого полоску бумаги с предсказанием, свернуть заготовку пополам и, положив широкой стороной на край стакана, свести уголки и придать форму ракушки, после чего поместить в кофейную кружку или рюмку, чтобы, остывая, печенье зафиксировалось.

На заметку

Предсказания заранее распечатайте на принтере и нарежьте полосками.

Остывая, заготовки перестают быть эластичными, поэтому сразу много печенья не выпекайте, оптимальная порция – 4-6 штук.

Чтобы печенье было легко формировать, выпеченные заготовки держите в духовке с открытой дверцей.

Тесто для печенья при желании ароматизируйте ванилью или мускатным орехом и подкрасьте пищевым красителем.

Готовое печенье можно опустить в растопленный шоколад или глазурь и притрусить кондитерской посыпкой.

Читайте также:

Больше рецептов читайте в разделе "Кухня"