Как почистить запеченные баклажаны: простой лайфхак от Андрея Величко

Если вы давно мечтаете приготовить что-нибудь из этого овоща, то вам стоит научиться его чистить. Как это сделать быстро и просто показал в видео шеф-повар.
Шеф-повар Андрей Величко показал простой и быстрый способ как почистить запеченные баклажаны и для этого ему понадобилась только ложка. Также Величко отметил, что во время запекания баклажаны нужно сжечь.
Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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