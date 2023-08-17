Как почистить запеченные баклажаны: простой лайфхак от Андрея Величко

Если вы давно мечтаете приготовить что-нибудь из этого овоща, то вам стоит научиться его чистить. Как это сделать быстро и просто показал в видео шеф-повар.

Шеф-повар Андрей Величко показал простой и быстрый способ как почистить запеченные баклажаны и для этого ему понадобилась только ложка. Также Величко отметил, что во время запекания баклажаны нужно сжечь.

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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