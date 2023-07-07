Как пожарить идеальные кабачки: простой и доступный кулинарный лайфхак

Приготовить так кабачки очень просто, и вам больше не понадобятся яйца.

Если вы любите жареные кабачки, но часто сталкиваетесь с тем, что мука при попадании на разогретое растительное масло горит на сковороде и "стреляет", то этот лайфхак из TikTok Алла Панкрушева Шаповалова (alla_pankrusheva) точно для вас.

Автор видео предлагает использовать только четыре ингредиента: муку, воду, подсолнечное масло и собственно сами кабачки.

Для того чтобы кабачки получились идеальными и золотистыми:

разогрейте сковороду налейте подсолнечное масло обмакните кабачок в муку обмакните кабачок в воду положите на сковороду и обжарьте с обеих сторон

Детальное видео с лайфхаком:

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