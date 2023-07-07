Как пожарить идеальные кабачки: простой и доступный кулинарный лайфхак

Приготовить так кабачки очень просто, и вам больше не понадобятся яйца.
Если вы любите жареные кабачки, но часто сталкиваетесь с тем, что мука при попадании на разогретое растительное масло горит на сковороде и "стреляет", то этот лайфхак из TikTok Алла Панкрушева Шаповалова (alla_pankrusheva) точно для вас.
Автор видео предлагает использовать только четыре ингредиента: муку, воду, подсолнечное масло и собственно сами кабачки.
Для того чтобы кабачки получились идеальными и золотистыми:
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разогрейте сковороду
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налейте подсолнечное масло
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обмакните кабачок в муку
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обмакните кабачок в воду
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положите на сковороду и обжарьте с обеих сторон
Детальное видео с лайфхаком:
@alla_pankrusheva Як правильно смажити кабачки в муці!!! Найкращий лайфхак який я бачила!!! #лайфхакидляжизни #спасиботикток #дякуютікток #простыерецепты #кабачок ♬ Makeba - Jain
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