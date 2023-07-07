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Как пожарить идеальные кабачки: простой и доступный кулинарный лайфхак

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
866
Время на прочтение
1 мин
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Как пожарить идеальные кабачки: простой и доступный кулинарный лайфхак

Кабачки, запеченные с сыром / Фото: Credits

Приготовить так кабачки очень просто, и вам больше не понадобятся яйца.

Если вы любите жареные кабачки, но часто сталкиваетесь с тем, что мука при попадании на разогретое растительное масло горит на сковороде и "стреляет", то этот лайфхак из TikTok Алла Панкрушева Шаповалова (alla_pankrusheva) точно для вас.

Автор видео предлагает использовать только четыре ингредиента: муку, воду, подсолнечное масло и собственно сами кабачки.

Для того чтобы кабачки получились идеальными и золотистыми:

  1. разогрейте сковороду

  2. налейте подсолнечное масло

  3. обмакните кабачок в муку

  4. обмакните кабачок в воду

  5. положите на сковороду и обжарьте с обеих сторон

Детальное видео с лайфхаком:

@alla_pankrusheva Як правильно смажити кабачки в муці!!! Найкращий лайфхак який я бачила!!! #лайфхакидляжизни #спасиботикток #дякуютікток #простыерецепты #кабачок ♬ Makeba - Jain

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Дата публикации
Просмотры
866
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