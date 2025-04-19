Как правильно готовить хрустящие картофельные деруны: советы повара / © Credits

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Кулинарный эксперт Александр Огородник на своей странице o_gorodnik поделился своим идеальным рецептом хрустящих дерунов, а также советом по поводу эффектной подачи, которая покорит даже эстетов.

Ингредиенты

Картофель 500 г

Репчатый лук 100 г

Куриные яйца 1 шт.

Кукурузный или картофельный крахмал 25 г

Соль

Черный молотый перец

Растительное масло

Приготовление

Очистите картофель и лук. Для сохранения аромата и лучшей текстуры измельчите их вместе — это позволяет луку предотвратить потемнение картофеля и придать массе мягкий, насыщенный вкус. Используйте блендер или мелкую терку. Картофель и лук измельчаются до однородной массы вместе с щепоткой соли. Получившуюся смесь выкладывают на мелкое сито или марлю, чтобы стекала излишняя жидкость. Не спешите выливать жидкость — дайте ей отстояться, после чего соберите оседлый крахмал со дна и добавьте его в массу. Это улучшит консистенцию теста. К массе добавьте яйцо, перец, а также отмеренный крахмал и собранный из жидкости. Все тщательно перемешайте в однородное тесто. На сковороде разогрейте растительное масло. Деруны выложите ложкой и сформуйте небольшие блины одинакового размера. Жарьте на среднем огне примерно 2 мин с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Изысканная подача — как в ресторане

Александр Огородник предлагает подать деруны не с традиционной сметаной, а в новом, элегантном стиле:

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ломтики слабосоленой семги

рукола

лимонная цедра — придает свежесть и аромат.

тонкие лепестки синего лука

Такой вариант подачи идеально подходит не только праздничному столу, но и романтичному завтраку или воскресному бранчу.

Картофельные драники — это больше, чем просто еда. Это семейная теплота, воспоминания детства и возможность каждый раз открывать знакомый вкус в новом свете. Не бойтесь экспериментировать с подачей, текстурами и ингредиентами — и это классическое блюдо еще не раз удивит вас своей универсальностью.

Попробуйте вариант подачи от шефа — и убедитесь, что даже обычный дерун может быть настоящим произведением гастрономического искусства.