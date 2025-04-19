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Как правильно готовить хрустящие картофельные деруны: советы повара
Картофельные драники — блюдо, знакомое каждой украинской семье. Простое, питательное, ароматное и родное. Однако даже классика может звучать по-новому, если ее приготовить с профессиональным подходом и преподнести в современном стиле.
Кулинарный эксперт Александр Огородник на своей странице o_gorodnik поделился своим идеальным рецептом хрустящих дерунов, а также советом по поводу эффектной подачи, которая покорит даже эстетов.
Ингредиенты
Картофель 500 г
Репчатый лук 100 г
Куриные яйца 1 шт.
Кукурузный или картофельный крахмал 25 г
Соль
Черный молотый перец
Растительное масло
Приготовление
Очистите картофель и лук. Для сохранения аромата и лучшей текстуры измельчите их вместе — это позволяет луку предотвратить потемнение картофеля и придать массе мягкий, насыщенный вкус.
Используйте блендер или мелкую терку. Картофель и лук измельчаются до однородной массы вместе с щепоткой соли.
Получившуюся смесь выкладывают на мелкое сито или марлю, чтобы стекала излишняя жидкость. Не спешите выливать жидкость — дайте ей отстояться, после чего соберите оседлый крахмал со дна и добавьте его в массу. Это улучшит консистенцию теста.
К массе добавьте яйцо, перец, а также отмеренный крахмал и собранный из жидкости. Все тщательно перемешайте в однородное тесто.
На сковороде разогрейте растительное масло. Деруны выложите ложкой и сформуйте небольшие блины одинакового размера.
Жарьте на среднем огне примерно 2 мин с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка.
Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Изысканная подача — как в ресторане
Александр Огородник предлагает подать деруны не с традиционной сметаной, а в новом, элегантном стиле:
натуральный йогурт как легкая и нежная альтернатива
ломтики слабосоленой семги
рукола
лимонная цедра — придает свежесть и аромат.
тонкие лепестки синего лука
Такой вариант подачи идеально подходит не только праздничному столу, но и романтичному завтраку или воскресному бранчу.
Картофельные драники — это больше, чем просто еда. Это семейная теплота, воспоминания детства и возможность каждый раз открывать знакомый вкус в новом свете. Не бойтесь экспериментировать с подачей, текстурами и ингредиентами — и это классическое блюдо еще не раз удивит вас своей универсальностью.
Попробуйте вариант подачи от шефа — и убедитесь, что даже обычный дерун может быть настоящим произведением гастрономического искусства.