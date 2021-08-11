Как правильно готовить окрошку: советы от Андрея Величко

Следуя этим, казалось бы, простым правилам, у вас гарантированно получится вкусная летняя окрошка.

Если вы думаете, что мир разделен на тех, кто любит окрошку на кефире или на квасе, то я вас разочарую. Вариантов окрошки есть гораздо больше. Сотня точно наберется, даже не задумываясь. Легко. А делится мир на тех, кто без ума летом от окрошки и на тех, кто больше склонен к другим холодным супам - начиная от холодника и гаспаччо и заканчивая мохито и сангрией.

Так что далее я опишу несколько правил и советов касательно окрошки, которые позволят вам вкусно экспериментировать. И следуя этим, казалось бы, простым правилам, у вас гарантированно получится вкусная летняя окрошка.

Правило-совет 1

Окрошка - суп холодный. Поэтому важно подавать и есть его холодным. А для этого не достаточно держать в холодильнике готовую окрошку. Для того чтобы суп не нагрелся во время трапезы, тарелки предварительно нужно оставить на несколько часов в морозильнике.

Правило-совет 2

Нарезка окрошки. Главное правило тут такое - нет правила. Вот любите помельче - пожалуйста! Вы любитель крупной, брутальной нарезки - да ради бога. Главное - окрошка должна быть вам вкусной. Так что не благодарите.

Правило-совет 3

Чем заправлять? Можно более привычно. Например, кефиром. Но обязательно добавьте к нему нему немного сильногазированной воды - так вкус станет более ярким и "колючим".

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Второй вариант- квасом. Но есть еще третий, четвертый и пятый - айран, йогурт и молочная сыворотка. Более того, этой заправке можно, а порой даже нужно придать вкуса. Желательно слегка острого, жгучего, освежающего. Например, добавив ложечку острой горчицы или сливочного хрена. А если у вас есть блендер, то можно взбить заправку с зеленью, придав ей еще больше вкуса. Например, листья рукколы, или зеленого лука, или щавеля со шпинатом, или кинзы с укропом. Вариантов - масса. Вы уже посчитали - около 50 разных вкусов получим, приготовив все вышеперечисленные советы.

Правило-совет 4

И это мы еще не дошли до основного пункта - какой основной ингредиент выбрать для нашей окрошки? Докторская колбаса? А может отварная телятина или телячий язык? А пробовали с курочкой с гриля? А кто сказал, что нельзя приготовить окрошку с рыбой? Копченая скумбрия, лосось или угорь - это стопроцентно вкусно, уверяю! А приготовить вкусную окрошку можно и с грибами, и с бобовыми, ведь вегетарианские рецепты тоже летом очень популярны!

В коротком рассказе я описал больше сотни возможных вариаций окрошки. И это мы не начали обсуждать, какие овощи использовать!

Главное правило правильной окрошки очень простое - вам должно быть вкусно. А если кто-то заявляет, что тот или иной рецепт окрошки более или менее традиционен, то поверьте - это всего лишь от недостатка знаний и скудного вкуса. Так что экспериментируйте с окрошкой, а позже я опишу рецепт приличного свекольника, все-таки холодный свекольный суп в Украине более традиционен, нежели окрошка.

Приятного аппетита!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

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