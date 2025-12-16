ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Как правильно разобрать красную рыбу и что из нее приготовить

Красная рыба — не только вкусная, но и универсальная в приготовлении. Если правильно ее разобрать, вы получите полный набор заготовок для того, чтобы приготовить стейки, филе, котлеты, рулеты и даже вкусную уху.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно разобрать красную рыбу и что из нее приготовить

Как правильно разобрать красную рыбу и что из нее приготовить / © Associated Press

Сегодня делимся пошаговой инструкцией от блогера Emiliya Yevtushenko, которая расскажет, как разобраться с рыбой весом до 6 кг и по-максимуму использовать каждый ее кусочек, а также поделилась легкими рецептами приготовления полезных блюд.

Как правильно разобрать рыбу

Чтобы полностью разобрать рыбу и не потерять ни грамма вкуса надо:

  1. Срезать плавники, почистить их и обсушить

  2. Отрезать голову, она пойдет на уху.

  3. Нарезать 6 порционных стейков

  4. Разрезать по хребту и отделить центральную кость

  5. Голова, хвост и обрезки также подойдут для ухи.

  6. Середина — на филе.

  7. Живот — на котлеты или рулет.

  8. Толстая часть — на стейки.

Таким образом вы получите максимальную пользу от каждой части рыбы.

Маринованные стейки (6 шт.)

Ингредиенты

  • соль 3 ч. л

  • сахар 2 ст. л

  • сок ½ лимона

  • розмарин

Просто перемешайте ингредиенты со стейками, завакумуйте и заморозьте. Не нужно мариновать долго, ведь специи работают и во время замораживания, а вкус остается насыщенным.

Гравлакс (слабосоленая рыба со свеклой)

Ингредиенты

  • филе 1 кг

  • мелко натертая свекла 2 шт.

  • соль 4 ст. л

  • сахар 2 ст. л

  • перец

  • цедра 1 лимона

Приготовление

  1. Смешайте массу.

  2. На дно формы выложите тонкий слой свеклы, сверху филе, затем еще свеклу.

  3. Поставьте в холодильнике на 18-36 часов и переверните рыбу через 12 часов.

Гравлакс получается нежный, с легким вкусом свеклы и цитруса, идеально на праздничный стол или для легких перекусов.

Филе в медово-горчичном маринаде

Этот способ не требует долгого маринования, все что надо сделать, это:

  • филе смазать медом и горчицей (тонким слоем)

  • Затем завакумувати и заморозить

Этот вариант прекрасно подойдет для быстрого приготовления на сковороде или гриле.

Рыбные котлеты

Используйте обрезки филе

Ингредиенты:

  • панировочные сухари 6 ст. л

  • зеленый горошек

  • соль

  • специи

Сформируйте котлеты, заморозьте и завакуумируйте, они всегда под рукой для быстрого обеда или ужина.

Рулет с рыбой и шпинатом

Ингредиенты

  • слоеное тесто 1 кг

  • шпинат 200 г

  • сливочный сыр 200 г

  • кусочки рыбы

Приготовление

  1. Раскатайте тесто, смажьте сыром, добавьте шпинат и рыбу.

  2. Закрутите, нарежьте на порции.

  3. Заморозьте и завакуумируйте.

  4. Идеально для вечеринок или быстрых перекусов.

Уха из всех остатков

Не выбрасывайте голову, хвост или обрезки

  1. Добавьте лук, морковь, корень петрушки и сельдерей

  2. Варите на малом огне около 40-60 мин

Получите ароматную, насыщенную уху, которая согреет в любую погоду и станет настоящим семейным обедом.

Советы

  • Вакуумирование помогает сохранить вкус и текстуру рыбы на более долгий срок.

  • Используйте все части рыбы, это экономно.

  • Готовьте сразу несколько видов заготовок, чтобы всегда иметь под рукой готовые блюда.

Красная рыба — универсальный продукт, который прекрасно подойдет к праздничному столу, обеду или быстрому ужину. С правильным подходом вы получите максимум вкуса и пользы с каждого кусочка.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie