- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно разобрать красную рыбу и что из нее приготовить
Красная рыба — не только вкусная, но и универсальная в приготовлении. Если правильно ее разобрать, вы получите полный набор заготовок для того, чтобы приготовить стейки, филе, котлеты, рулеты и даже вкусную уху.
Сегодня делимся пошаговой инструкцией от блогера Emiliya Yevtushenko, которая расскажет, как разобраться с рыбой весом до 6 кг и по-максимуму использовать каждый ее кусочек, а также поделилась легкими рецептами приготовления полезных блюд.
Как правильно разобрать рыбу
Чтобы полностью разобрать рыбу и не потерять ни грамма вкуса надо:
Срезать плавники, почистить их и обсушить
Отрезать голову, она пойдет на уху.
Нарезать 6 порционных стейков
Разрезать по хребту и отделить центральную кость
Голова, хвост и обрезки также подойдут для ухи.
Середина — на филе.
Живот — на котлеты или рулет.
Толстая часть — на стейки.
Таким образом вы получите максимальную пользу от каждой части рыбы.
Маринованные стейки (6 шт.)
Ингредиенты
соль 3 ч. л
сахар 2 ст. л
сок ½ лимона
розмарин
Просто перемешайте ингредиенты со стейками, завакумуйте и заморозьте. Не нужно мариновать долго, ведь специи работают и во время замораживания, а вкус остается насыщенным.
Гравлакс (слабосоленая рыба со свеклой)
Ингредиенты
филе 1 кг
мелко натертая свекла 2 шт.
соль 4 ст. л
сахар 2 ст. л
перец
цедра 1 лимона
Приготовление
Смешайте массу.
На дно формы выложите тонкий слой свеклы, сверху филе, затем еще свеклу.
Поставьте в холодильнике на 18-36 часов и переверните рыбу через 12 часов.
Гравлакс получается нежный, с легким вкусом свеклы и цитруса, идеально на праздничный стол или для легких перекусов.
Филе в медово-горчичном маринаде
Этот способ не требует долгого маринования, все что надо сделать, это:
филе смазать медом и горчицей (тонким слоем)
Затем завакумувати и заморозить
Этот вариант прекрасно подойдет для быстрого приготовления на сковороде или гриле.
Рыбные котлеты
Используйте обрезки филе
Ингредиенты:
панировочные сухари 6 ст. л
зеленый горошек
соль
специи
Сформируйте котлеты, заморозьте и завакуумируйте, они всегда под рукой для быстрого обеда или ужина.
Рулет с рыбой и шпинатом
Ингредиенты
слоеное тесто 1 кг
шпинат 200 г
сливочный сыр 200 г
кусочки рыбы
Приготовление
Раскатайте тесто, смажьте сыром, добавьте шпинат и рыбу.
Закрутите, нарежьте на порции.
Заморозьте и завакуумируйте.
Идеально для вечеринок или быстрых перекусов.
Уха из всех остатков
Не выбрасывайте голову, хвост или обрезки
Добавьте лук, морковь, корень петрушки и сельдерей
Варите на малом огне около 40-60 мин
Получите ароматную, насыщенную уху, которая согреет в любую погоду и станет настоящим семейным обедом.
Советы
Вакуумирование помогает сохранить вкус и текстуру рыбы на более долгий срок.
Используйте все части рыбы, это экономно.
Готовьте сразу несколько видов заготовок, чтобы всегда иметь под рукой готовые блюда.
Красная рыба — универсальный продукт, который прекрасно подойдет к праздничному столу, обеду или быстрому ужину. С правильным подходом вы получите максимум вкуса и пользы с каждого кусочка.