Как правильно разобрать красную рыбу и что из нее приготовить / © Associated Press

Сегодня делимся пошаговой инструкцией от блогера Emiliya Yevtushenko, которая расскажет, как разобраться с рыбой весом до 6 кг и по-максимуму использовать каждый ее кусочек, а также поделилась легкими рецептами приготовления полезных блюд.

Как правильно разобрать рыбу

Чтобы полностью разобрать рыбу и не потерять ни грамма вкуса надо:

Срезать плавники, почистить их и обсушить Отрезать голову, она пойдет на уху. Нарезать 6 порционных стейков Разрезать по хребту и отделить центральную кость Голова, хвост и обрезки также подойдут для ухи. Середина — на филе. Живот — на котлеты или рулет. Толстая часть — на стейки.

Таким образом вы получите максимальную пользу от каждой части рыбы.

Маринованные стейки (6 шт.)

Ингредиенты

соль 3 ч. л

сахар 2 ст. л

сок ½ лимона

розмарин

Просто перемешайте ингредиенты со стейками, завакумуйте и заморозьте. Не нужно мариновать долго, ведь специи работают и во время замораживания, а вкус остается насыщенным.

Гравлакс (слабосоленая рыба со свеклой)

Ингредиенты

филе 1 кг

мелко натертая свекла 2 шт.

соль 4 ст. л

сахар 2 ст. л

перец

цедра 1 лимона

Приготовление

Смешайте массу. На дно формы выложите тонкий слой свеклы, сверху филе, затем еще свеклу. Поставьте в холодильнике на 18-36 часов и переверните рыбу через 12 часов.

Гравлакс получается нежный, с легким вкусом свеклы и цитруса, идеально на праздничный стол или для легких перекусов.

Филе в медово-горчичном маринаде

Этот способ не требует долгого маринования, все что надо сделать, это:

филе смазать медом и горчицей (тонким слоем)

Затем завакумувати и заморозить

Этот вариант прекрасно подойдет для быстрого приготовления на сковороде или гриле.

Рыбные котлеты

Используйте обрезки филе

Ингредиенты:

панировочные сухари 6 ст. л

зеленый горошек

соль

специи

Сформируйте котлеты, заморозьте и завакуумируйте, они всегда под рукой для быстрого обеда или ужина.

Рулет с рыбой и шпинатом

Ингредиенты

слоеное тесто 1 кг

шпинат 200 г

сливочный сыр 200 г

кусочки рыбы

Приготовление

Раскатайте тесто, смажьте сыром, добавьте шпинат и рыбу. Закрутите, нарежьте на порции. Заморозьте и завакуумируйте. Идеально для вечеринок или быстрых перекусов.

Уха из всех остатков

Не выбрасывайте голову, хвост или обрезки

Добавьте лук, морковь, корень петрушки и сельдерей Варите на малом огне около 40-60 мин

Получите ароматную, насыщенную уху, которая согреет в любую погоду и станет настоящим семейным обедом.

Советы

Вакуумирование помогает сохранить вкус и текстуру рыбы на более долгий срок.

Используйте все части рыбы, это экономно.

Готовьте сразу несколько видов заготовок, чтобы всегда иметь под рукой готовые блюда.

Красная рыба — универсальный продукт, который прекрасно подойдет к праздничному столу, обеду или быстрому ужину. С правильным подходом вы получите максимум вкуса и пользы с каждого кусочка.